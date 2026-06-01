Thói quen chi tiêu của bố mẹ tôi vừa buồn cười vừa khiến con cái đau đầu: Đằng sau những lần tích trữ, săn khuyến mãi là nỗi bất an kéo dài cả một đời

Trong khi đó, chính những bậc phụ huynh ấy lại có thể bỏ ra hàng triệu đồng cho các sản phẩm được quảng cáo là “thần dược”, tích trữ hàng chục kg thực phẩm giảm giá rồi để hỏng, hoặc xếp hàng nhiều giờ chỉ để nhận một món quà miễn phí.

Những khác biệt ấy không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình mà phản ánh khoảng cách tiêu dùng đang tồn tại giữa nhiều thế hệ hiện nay.

Khi cha mẹ và con cái nhìn tiền bạc theo hai cách hoàn toàn khác nhau

Người trẻ ngày nay thường ưu tiên sự tiện lợi, chất lượng sống và sức khỏe. Họ sẵn sàng chi tiền cho thực phẩm tốt hơn, các thiết bị gia dụng giúp tiết kiệm thời gian hay những trải nghiệm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong khi đó, nhiều bậc cha mẹ lại xem tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu. Với họ, mua được món hàng giảm giá đồng nghĩa với việc đã “thắng” trong một cuộc giao dịch, bất kể món đồ đó có thực sự cần thiết hay không.

Chính sự khác biệt này khiến những cuộc tranh luận về tiền bạc trong gia đình trở nên phổ biến hơn nhiều người nghĩ. Từ chuyện mua thực phẩm, thay thiết bị điện trong nhà cho đến việc khám sức khỏe hay mua bảo hiểm, mỗi bên đều tin rằng mình đang làm điều đúng đắn nhất.

6 thói quen chi tiêu của cha mẹ khiến nhiều người trẻ vừa thương vừa bất lực

1. Tiết kiệm từng đồng lẻ nhưng lại dễ mất tiền ở những khoản lớn

Đây có lẽ là điều khiến nhiều người trẻ khó hiểu nhất.

Không ít bậc phụ huynh sẵn sàng mặc quần áo cũ nhiều năm, tiếc tiền mua thực phẩm tươi, hạn chế bật đèn hay sử dụng điều hòa để tiết kiệm điện. Thế nhưng khi nghe một lời giới thiệu hấp dẫn về sản phẩm chăm sóc sức khỏe, máy massage hay thực phẩm chức năng, họ lại chi tiền rất nhanh mà không tìm hiểu kỹ.

Điều đáng nói là những khoản chi này đôi khi còn lớn hơn rất nhiều so với số tiền họ tiết kiệm được trong sinh hoạt hàng ngày.

2. Càng thích săn hàng giảm giá càng dễ lãng phí

Nhiều gia đình có một góc nhà chất đầy giấy vệ sinh, dầu ăn, mì gói, nước giặt hoặc thực phẩm mua theo chương trình khuyến mãi.

Tâm lý chung là: "Rẻ thì phải mua".

Nhưng thực tế, không ít món hàng sau đó bị quên lãng, quá hạn sử dụng hoặc hư hỏng trước khi dùng hết.

Khoản tiết kiệm vài chục nghìn đồng từ chương trình giảm giá đôi khi lại đổi lấy số hàng hóa trị giá hàng trăm nghìn đồng phải bỏ đi.

3. Rộng rãi với người ngoài nhưng khắt khe với bản thân

Nhiều người trẻ từng chứng kiến bố mẹ sẵn sàng cho người thân vay tiền, mua quà biếu hào phóng hoặc giúp đỡ người quen mà không tính toán.

Thế nhưng khi con cái đề nghị đi khám sức khỏe định kỳ, thay chiếc nệm đã quá cũ hay mua thực phẩm chất lượng tốt hơn, họ lại cho rằng đó là sự lãng phí.

Sự tiết kiệm này không xuất phát từ việc không có tiền mà từ thói quen đặt nhu cầu của bản thân xuống sau cùng.

4. Luôn bị hấp dẫn bởi chữ “miễn phí”

Từ những buổi giới thiệu sản phẩm tặng quà đến các chương trình nhận quà miễn phí, rất nhiều người lớn tuổi khó cưỡng lại sức hút của hai chữ này.

Không ít trường hợp bỏ ra hàng triệu đồng mua sản phẩm chỉ để nhận một món quà tặng có giá trị không đáng kể.

Cảm giác “được lợi” đôi khi mạnh hơn cả nhu cầu thực tế.

5. Từ chối chi tiền cho sự tiện lợi

Robot hút bụi, máy rửa bát, máy sấy quần áo hay các thiết bị hỗ trợ việc nhà thường được người trẻ đánh giá cao vì giúp tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại xem đây là những món đồ không cần thiết.

Họ chấp nhận bỏ thêm công sức, thời gian và sức khỏe để tiết kiệm một khoản tiền trước mắt, dù chi phí vô hình về lâu dài có thể lớn hơn nhiều.

6. Tin người quen hơn tin thương hiệu

Một đặc điểm khá phổ biến là nhiều người lớn tuổi tin tưởng lời giới thiệu từ người quen hơn là thông tin từ các kênh chính thức.

Vì vậy, họ có thể mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, giá cao hơn thị trường hoặc thiếu bảo hành chỉ vì được người quen giới thiệu.

Trong khi đó, những sản phẩm chính hãng được mua qua các kênh uy tín lại thường bị nghi ngờ là "không đáng tin".

Đằng sau những thói quen ấy là cả một thế hệ từng sống trong thiếu thốn

Nếu nhìn sâu hơn, nhiều hành vi tiêu dùng khiến con cái khó chịu thực chất không bắt nguồn từ sự cố chấp.

Đó là dấu vết của một thời kỳ khó khăn.

Thế hệ cha mẹ ngày nay từng trải qua những năm tháng mà thực phẩm, quần áo hay đồ dùng sinh hoạt đều là những thứ phải chắt chiu mới có được. Nỗi lo thiếu thốn đã ăn sâu vào tiềm thức và tạo thành thói quen tích trữ, tiết kiệm và luôn chuẩn bị cho những tình huống bất trắc.

Ngay cả khi điều kiện kinh tế đã tốt hơn rất nhiều, cảm giác bất an ấy vẫn còn tồn tại.

Với họ, tiết kiệm không đơn thuần là một lựa chọn tài chính mà còn là cách tạo ra cảm giác an toàn.

Điều con cái nên làm không phải là thay đổi cha mẹ bằng mọi giá

Rất nhiều cuộc tranh cãi trong gia đình xuất phát từ việc con cái cố chứng minh rằng quan điểm chi tiêu của cha mẹ đã lỗi thời.

Nhưng thực tế, càng chỉ trích thì khoảng cách giữa hai thế hệ càng lớn.

Thay vì liên tục tranh luận, các chuyên gia về tài chính gia đình thường khuyến nghị con cái tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng như:

- Hỗ trợ cha mẹ kiểm tra các khoản chi lớn có nguy cơ bị lừa đảo.

- Chủ động mua sắm những nhu yếu phẩm thiết yếu để giảm tâm lý tích trữ.

- Hướng dẫn cha mẹ tiếp cận các kênh mua sắm uy tín.

- Tôn trọng quyền tự chủ tài chính của cha mẹ. Lắng nghe nhiều hơn thay vì cố gắng thuyết phục bằng lý lẽ.

Bởi suy cho cùng, đằng sau những lần săn khuyến mãi, tích trữ đồ đạc hay tiếc tiền cho bản thân không phải là sự keo kiệt.

Đó là cách một thế hệ từng trải qua thiếu thốn cố gắng bảo vệ cảm giác an toàn mà họ đã mất rất nhiều năm mới có được.

Và đôi khi, điều gia đình cần nhất không phải là thống nhất cách tiêu tiền, mà là hiểu vì sao mỗi người lại nhìn đồng tiền theo một cách khác nhau.