“Tuổi 30 của bạn có áp lực không?”.

Với câu hỏi này, tôi nghĩ không ít người sẽ gật đầu. 30 là độ tuổi mà xung quanh chúng ta ai cũng đang có một cột mốc nào đó để khoe. Người mới kết hôn, người mới sinh con, người mới tậu “4 bánh”, người mới mua nhà hoặc không thì cũng là 1 lô đất. Nhìn ra ngoài kia hay ngó lên MXH, đâu đâu cũng thấy những người bằng tuổi mình mà hơn hẳn mình, từ khía cạnh đời sống hôn nhân đến cả chuyện sự nghiệp, tài chính.

Còn tôi? 30 tuổi vẫn ở nhà thuê, đi xe máy - thậm chí còn chưa có tiền đi học lấy tấm bằng ô tô nữa. Đương nhiên, cũng chưa chồng con gì cả. Nếu so với mặt bằng chung của người 30 tuổi, nhiều khi tôi nghĩ chắc mình xếp hạng bét.

Suốt 1 thời gian dài, tôi cứ tự ti vì điều đó, vì đã 30 rồi mà “chưa có gì trong tay cả”. Cho đến khi gặp nhiều người, họ có nhà nhưng lại than “ế suốt mấy năm trời”, họ có ô tô nhưng cũng lại thở dài vì tiền nuôi xe sao mà tốn,... Lúc ấy tôi mới hiểu dù ở tuổi nào đi nữa, dù có hay không có thứ gì trong tay, chúng ta cũng khó mà hài lòng được nếu cứ so mình với người khác.

Thế nên thực ra vấn đề của tuổi 30 hay bất kỳ tuổi nào đi nữa, chưa bao giờ nằm ở việc mình bằng ai hay hơn ai, chỉ cần hơn chính mình của 5 năm trước thôi là được rồi.

1 . Tiết kiệm ít nhất 5-6 triệu/tháng

Cách đây 5 năm, tiết kiệm 1 triệu mỗi tháng thôi, với tôi cũng là việc khó nhằn. Lương khi ấy có đâu gần chục triệu, trừ đi tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại,... thêm 5-6 đơn hàng Shopee là hết nhẵn. Thậm chí có giai đoạn tôi còn hay phải đi vay tiền bạn bè cuối tháng, thế mới bảo để dành 1 triệu là điều không thể.

Với tình trạng ấy thì đương nhiên, tôi chẳng có đủ khả năng để tính chuyện mua nhà hay mua xe. Chỉ cần nghĩ đến việc cuối tháng tài khoản còn dư tiền, không phải nơm nớp chờ lương thôi là đủ vui rồi.

Thế nên nếu hỏi điều gì khiến tôi thấy mình của tuổi 30 khá hơn tuổi 25, thì đó chính là khả năng tiết kiệm. Bây giờ, sau khi trừ hết mọi chi phí sinh hoạt bao gồm cả việc mua sắm linh tinh, tôi vẫn có thể để dành được ít nhất 5-6 triệu mỗi tháng.

Con số này chắc chắn chẳng đáng là bao nếu đặt cạnh những người cùng tuổi đang đầu tư vài chục triệu hay tích lũy hàng trăm triệu mỗi năm. Nhưng kệ họ, tôi vẫn thấy đây là điều mình đáng tự hào. Vì vấn đề không nằm ở số tiền nhiều hay ít, mà ở việc tôi đã thoát khỏi cảnh kiếm bao nhiêu tiêu hết sạch..

Có việc đột xuất không còn quá hoảng hốt. Cuối tháng không phải ngồi tính xem còn đủ tiền ăn đến ngày nhận lương hay không. Thế là đủ để thấy mình đã hơn đứt mình của 5 năm trước.

2. Mỗi năm du lịch 2-3 chuyến, dư sức ở khách sạn 5 sao

Có một điều tôi nhận ra khi bước sang tuổi 30: Kiếm tiền và biết giữ tiền là quan trọng, nhưng biết tận hưởng cuộc sống cũng quan trọng không kém. Ngày trước tôi từng nghĩ những người thu nhập bình thường thì không nên đi du lịch nhiều. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu cứ chờ đến lúc thật giàu mới cho phép bản thân nghỉ ngơi, tận hưởng thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ.

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Vài năm gần đây, tôi luôn cố gắng dành ra một khoản riêng cho việc du lịch. Không hẳn là chuyến đi đắt đỏ bằng cả nửa năm tiền lương, nhưng ít nhất cũng không đến mức đi chơi mà phải xem menu rồi chọn món rẻ nhất, hay chỉ dám ở homestay dù bản thân thích ăn buffet trong khách sạn 5 sao.

Có thể không ít người sẽ nghĩ du lịch là khoản tiền bỏ ra rồi mất. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng sau nhiều năm đi làm, tôi thấy có những thứ nếu không trải nghiệm ở hiện tại thì chưa chắc tương lai đã còn hứng để trải nghiệm nữa.

Tuổi 25 của tôi từng có những chuyến đi mà việc đau đầu nhất là làm sao tiết kiệm được thêm vài trăm nghìn đồng. Đi đâu cũng ưu tiên rẻ trước rồi mới tính đến chuyện thoải mái. Còn bây giờ, thứ tôi quan tâm nhiều hơn là mình có thật sự được nghỉ ngơi hay không.

Tôi vẫn săn vé rẻ, vẫn thích các chương trình khuyến mãi, nhưng không còn ép bản thân phải tiết kiệm bằng mọi giá. Nếu một đêm ở khách sạn tốt hơn giúp chuyến đi dễ chịu hơn, tôi sẵn sàng chi tiền. Nếu một bữa buffet ngon khiến kỳ nghỉ trọn vẹn hơn, tôi cũng không thấy có gì phải áy náy.

Mỗi năm có khoảng 2-3 chuyến đi như vậy là đủ để tôi thấy cuộc sống của mình cân bằng và đỡ nhạt.

3. Tự tin nói “con lo được”

Năm 25 tuổi, dù đã đi làm và có công việc lẫn thu nhập ổn định, không ít khi tôi vẫn phải về nhà xin tiền mẹ. Một lần hỏng xe, một lần hỏng điện thoại hay đơn giản là tháng đó mua quá lắm thứ linh tinh, chẳng vay ai được tiền, thì phương án cuối cùng tôi chọn sẽ là nhắn tin “than nghèo kể khổ” với mẹ vì biết mẹ thương mình, nên sẽ cho mình 3-4 triệu ngay.

Nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn diễn ra nữa. 30 tuổi, điều tôi tự hào nhất không phải là mình đã đi được bao nhiêu nơi, mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là có thể tự tin nói với bố mẹ 1 câu “con lo được” khi gia đình có việc.

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Tất nhiên, "con lo được" ở đây không phải là kiểu bỏ ra cả trăm triệu mà không cần suy nghĩ. Dù sao tôi vẫn chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, vẫn phải cân đối thu chi và tính toán trước sau như bao người khác. Nhưng ít nhất, khi bố mẹ kêu cái bình nóng lạnh cứ chập chờn, tôi có thể chuyển khoản ngay 8 triệu để bố mẹ mua cái mới. Khi mẹ kể dạo này trồng rau chăm gà bị đau lưng, tôi có thể đưa bố mẹ đi khám và mua thêm cái ghế massage. Hoặc đơn giản là có 20 triệu biếu mẹ sắm Tết từ rằm tháng Chạp mà không cần đợi thưởng Tết.

Vậy đấy, tuổi 30 của tôi vẫn còn rất nhiều thứ chưa có. Chưa có nhà. Chưa có ô tô. Chưa có những tài sản lớn mà mọi người thường lấy làm thước đo thành công. Nhưng tôi cũng đã có tất cả những thứ mà 5 năm trước bản thân từng muốn nhưng không thể: Một khoản tiết kiệm đều đặn mỗi tháng, vài chuyến du lịch mỗi năm mà không phải quá đắn đo chuyện tiền bạc và quan trọng nhất là lo được cho bố mẹ thay vì xin tiền bố mẹ như xưa.

Thế nên nếu có ai hỏi tuổi 30 của tôi có đáng tự hào không, tôi nghĩ là có. Không phải vì tôi đang hơn người khác ở điểm nào, mà đơn giản vì tôi đang tốt hơn chính mình của ngày trước.