Thời đàn ông chỉ biết “kiếm tiền” đã qua, giờ còn phải biết giữ phong độ: Không cần quá đẹp, chỉ cần không "tụt hạng"

Có một thay đổi âm thầm nhưng rất rõ trong vài năm gần đây: Đàn ông không còn coi việc chăm sóc ngoại hình và sức khỏe là chuyện phụ. Phong độ - theo nghĩa rộng nhất - đang trở thành một tiêu chí song hành với công việc, thu nhập và vị thế xã hội.

Trong những ngày đặc biệt, bao gồm cả ngày Tết, khi các cuộc gặp gỡ diễn ra nhiều hơn, đàn ông cũng không khác phụ nữ, cũng muốn mình trông gọn gàng, tinh tươm, "bắt mắt" hơn bình thường. Không phải để đẹp kiểu phô trương, mà để không... bị xuống phong độ.

Không phải ai cũng nói ra, nhưng nhiều người đàn ông thừa nhận rằng, họ bắt đầu để ý đến cân nặng, dáng đứng, gương mặt của mình hơn khi bước vào những dịp như Tết. Không phải để đẹp vượt trội, mà để không mang dáng vẻ mệt mỏi, xuống sức hay luộm thuộm.

Anh Tuấn (41 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Gặp bạn bè, họ hàng đầu năm, ai cũng gọn gàng, sáng sủa. Mình mà bụng to, người nặng nề thì tự thấy kém phong độ, dù chẳng ai nói gì".

Cảm giác ấy phản ánh một thực tế: Ngoại hình với đàn ông ngày nay không còn là chuyện phù phiếm, mà gắn với sự tự tin, hình ảnh cá nhân và cả cách họ tôn trọng các mối quan hệ xã hội.

Phong độ đàn ông không nằm ở quần áo, mà ở năng lượng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cách đàn ông và phụ nữ chăm sóc ngoại hình nằm ở chỗ: Đàn ông rất khó che giấu sự xuống sức. Một người đàn ông thiếu ngủ, ăn uống thất thường, năng lượng thấp sẽ lộ rõ qua: Dáng người nặng nề, bụng tích mỡ, gương mặt mệt mỏi, thiếu sức sống, phản xạ chậm, thiếu sự linh hoạt...

Dù mặc đồ đẹp đến đâu, phong độ ấy cũng khó cứu vãn. Vì thế, với đàn ông hiện đại, ngoại hình thực chất bắt đầu từ sức khỏe và mức năng lượng nền của cơ thể.

Giữ vóc dáng: Không cần gầy, chỉ cần kiểm soát

Vóc dáng đàn ông hiện đại không chạy theo hình mẫu sáu múi. Thứ họ quan tâm là: Không tăng cân mất kiểm soát; Không "bụng bia" rõ rệt; Trang phục mặc vừa vặn.

Bên cạnh ăn uống điều độ và vận động nhẹ, nhiều người lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng kiểm soát năng lượng, đồ uống ít đường, bổ sung chất xơ hoặc protein để hạn chế cảm giác nặng nề, đặc biệt trong những giai đoạn ăn uống thất thường như cận Tết.

Đây không phải sự cầu kỳ, mà là tư duy quản trị cơ thể - một khái niệm ngày càng phổ biến ở nam giới trung niên.

Chăm sóc cá nhân: Tối giản nhưng không thể bỏ

Nếu trước đây, chăm sóc cá nhân của đàn ông gói gọn trong xà phòng và dao cạo, thì nay đã khác. Các sản phẩm dành cho nam giới phong phú hơn vô cùng, từ sữa tắm chuyên biệt cho nam, sản phẩm chăm sóc da mặt tối giản, sản phẩm khử mùi, tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu... Tất cả không còn bị xem là "điệu", mà là một phần của phong độ, không thể thiếu trong cuộc sống..

Trong những dịp như Tết, khi tiếp xúc gần và nhiều, cảm giác sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng trở thành yếu tố giúp đàn ông tự tin hơn rất nhiều dù không ai nói ra.

Phong độ là thứ không thể "chống cháy" trước Tết

Anh nào cũng muốn mình trông thật phong độ trong những lúc cần thiết, nhưng có một thực tế là, phong độ không thể tạo ra trong vài ngày. Một người đàn ông giữ được vẻ ngoài ổn định dịp Tết thường là người đã có thói quen chăm sóc sức khỏe, năng lượng và bản thân từ trước đó.

Tết chỉ là lúc mọi thứ được nhìn thấy rõ hơn mà thôi. Rõ ràng, người có nền tảng sức khỏe tốt thường trông sẽ nhanh nhẹn, gọn gàng hơn người ốm yếu. Người bỏ bê bản thân sẽ xuống sức rất nhanh chỉ sau vài bữa ăn, vài cuộc gặp.

Vì thế, câu chuyện ngoại hình đàn ông ngày nay không nằm ở việc "làm đẹp", mà ở việc không để mình tụt phong độ - một yêu cầu ngày càng được xã hội mặc định, dù ít ai nói thẳng.

Đàn ông hiện đại: Giữ phong độ như một phần bản lĩnh

Không cần đẹp. Không cần hoàn hảo. Nhưng không xuống phong độ đang trở thành một chuẩn mực mới của đàn ông hiện đại, nhất là trong những dịp đặc biệt như Tết.

Đó cũng chính là lý do mà không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây, các sản phẩm tiêu dùng nhanh dành cho nam giới tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở nhóm đồ uống năng lượng, dinh dưỡng và chăm sóc cá nhân.

Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng, họ không có thời gian cho các chế độ phức tạp. Thứ họ cần là: Giải pháp nhanh, dễ duy trì, phù hợp với nhịp sống bận rộn...

Vì thế, đồ uống dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung năng lượng, sữa dành cho nam giới, hay các dòng chăm sóc cá nhân chuyên biệt dần trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày - không chỉ dùng khi mệt, mà để giữ phong độ ổn định.

Giữ phong độ không phải để hơn người khác, mà để không thua chính mình của vài năm trước. Và trong hành trình đó, từ ăn uống, giấc ngủ, vận động đến những sản phẩm tiêu dùng nhanh hỗ trợ sức khỏe, tất cả đang dần trở thành những "vũ khí thầm lặng" của đàn ông thời nay.