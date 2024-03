Thời của nhà đất thổ cư đã đến hay chỉ là chiêu trò “thổi giá”?

Nhà đất thổ cư rục rịch tăng

Thị trường bất động sản 2 năm qua trải qua những sóng gió khó lường, nghịch lý loại hình chung cư tăng giá vùn vụt, thì ở những loại hình khác như biệt thự/liền kề, nhà liền thổ, nhà phố, đất nền ven đô, căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng đều ế ẩm, giảm giá.

Đơn cử như anh Trọng Quỳnh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp vẫn bị chôn vốn trong đất từ giữa năm 2022 sau khi cơn sốt đất nền đi qua. Anh mua 2 căn liền kề tại một đại dự án ở Hưng Yên, chỉ vì lãi chưa được như kỳ vọng, anh đã không kịp thoát hàng. Theo tính toán, mỗi căn anh lỗ 3 tỷ đồng mà vẫn không có khách xuống tiền.

Ở thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn bi đát hơn, nhiều nhà đầu tư “đi cũng dở mà giữ lại không xong” do bị ảnh hưởng kép của đại dịch Covid-19 cộng với hiệu ứng Domino từ vụ condotel Cocobay Đà Nẵng. Trên khắp cả nước, dọc các tỉnh ven biển, các dự án đã hoàn thành vắng như “chùa bà đanh”, còn những dự án chưa triển khai cỏ mọc hoang dại.

Ở chiều ngược lại, loại hình căn chung cư tại các thành phố lớn không giảm mà chỉ có dấu hiệu tăng. Chỉ trong vòng 1 năm mà giá tăng lên đến 2 con số, khiến nhiều người lao vào “cơn lốc” giá chung cư.

Loại hình nhà đất thổ cư mặc dù vẫn có “đất sống”, nhưng ở một số khu vực giá giảm hơn trước đại dịch và sau những vụ cháy nhà trong ngõ. Tuy nhiên, ở một số khu vực giá vẫn được giữ nguyên không có thay đổi. Trong năm 2022-2023, một căn nhà đất thổ cư có diện tích 30 m2 (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) cách mặt đường lớn 50-100 m giá 2,5 tỷ đồng. Cùng diện tích trên, nằm trong một số con ngõ của quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng cũng có giá 2,3-2,4 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 sau khi chung cư tăng giá lần thứ 3, đất thổ cư trong ngõ đang được nhiều người “săn tìm”, giá đã nhích lên. Đơn cử vẫn căn nhà 30m2 tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, người mua nhà đầu năm 2023, sau hơn 1 năm ở giá đã chênh được vài trăm triệu. Chị Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, chị rất tiếc đã phải bán căn nhà 30m2 do chính tay chị lựa chọn và trang trí nột thất. Hơn nữa, thời điểm chị bán thị trường bất động sản đang “ngủ đông”, nên cần thì bán chứ không được giá. Thế nhưng mới đây vị khách hàng đã mua nhà của chị năm 2023 đang rao bán 3,3 tỷ đồng chênh 800 triệu đồng so với lúc chị bán.

Tại một con ngõ nhỏ phố Kiều Mai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ông Hùng rao bán một ngôi nhà diện tích 31m2, xây dựng 5 tầng với giá 3,7 tỷ đồng. Ông Hùng cho biết, đây là căn nhà mới được xây dựng để bán. Hồi cuối năm 2023 khách trả ông 3,1 tỷ chần chừ không bán. Nay thấy thị trường nhà đất thổ cư đang được giá nên mới bán.

Hành động “ném đá dò đường” của các ông lớn?

Ông Đỗ Ngọc Thắng, Giám đốc Kinh doanh Vùng tại OneHousing nhận định, phân khúc nhà đất thổ cư tại khu vực nội thành Hà Nội trước nay gần như không ảnh hưởng nhiều bởi các xu thế thị trường tăng hoặc giảm.

Bởi nội đô là nơi quỹ đất không thể mở rộng thêm, nhưng dân số vẫn ngày càng gia tăng và quan trọng nhất nhu cầu thực để ở, đầu tư, kinh doanh, cho thuê... Vì thế giá bất động sản nội đô, trong đó có phân khúc nhà riêng gần như không bị biến động.

Cũng bình luận về loại hình đất thổ cư, ông Nguyễn Anh Đức, công ty bất động sản ABland cho rằng, truyền thống của người Việt Nam là cần phải có “tấc đất cắm dùi”, nên ai cũng muốn mình được sở hữu 1 căn nhà liền thổ. Hơn nữa, nếu để đầu tư cho thuê theo hộ gia đình, thì đất thổ cư vẫn là sự lựa chọn.

Hiện tại giá chung cư đã tăng quá cao so với thu nhập của đại bộ phận dân cư, nên khách hàng đã chuyển hướng sang loại hình đất thổ cư.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Đức, do khan hiếm nguồn cung nên giá nhà đã bị đẩy lên cao hơn so với thực tế. Thực chất, ở nhà đất thổ cư trong các ngõ nhỏ không có tiện ích, không có sự thay đổi phát triển, lại lo lắng về an toàn phòng chống cháy nổ, nên việc mua nhà ở loại hình này phải rất cẩn thận.

“Với mức độ tăng giá nhà đất thổ cư như hiện nay, tôi cho rằng đây chỉ là chiêu trò của môi giới. Có thể là nhu cầu thực và cũng có thể là ném đá dò đường để chuẩn bị cho ‘sóng’ của đất nền, biệt thự/liền kề ngoại ô. Tuy nhiên, nếu nói về giá trị vật chất so với số tiền bỏ ra để mua thì không tương xứng”, ông Anh Đức nói.

Mới đây, tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá những khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành nghề như ngân hàng, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng.

Phó Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp bất động sản cũng phải có trách nhiệm khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cao cấp, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp. Cùng đó, tình trạng "thổi giá, đẩy giá" cũng cần nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết để cung cầu trên thị trường gặp nhau.