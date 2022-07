Thời buổi phụ nữ quan tâm chuyện xây dựng sự nghiệp, vậy họ làm sao thảnh thơi trong cuộc sống bận rộn?

Ai cũng có một ngày 24 giờ, cùng là phụ nữ, cùng một độ tuổi, có nhiều người lại đạt được khá nhiều thành công. Họ khẳng định bản thân trong sự nghiệp riêng mình, đồng thời chăm chút ngoại hình, còn có nhiều kỳ hưởng thụ đáng mơ ước. Vậy bí quyết để những người phụ nữ thành đạt phân chia và làm hết mọi thứ trong thời lượng một ngày là gì?

Trong một sự kiện của chuỗi talkshow "Live.Love.Laugh - The way we are living", nữ doanh nhân Mai Son - Founder & CEO Maison Retail Management bật mí rằng sự tích cực là bí quyết để làm giảm tinh thần căng thẳng vì sự tất bật của mình trong suốt hơn 20 năm qua: "Stress và khó khăn sẽ luôn xảy đến bất cứ lúc nào, nhưng người giữ được tinh thần tích cực sẽ có thể vượt qua mọi chướng ngại vật một cách dễ chịu hơn. Lối suy nghĩ tích cực ấy đã giúp tôi làm mọi thứ tự tin hơn. Tôi giữ được tâm thế luôn yêu thích những điều mình làm để sống trong sự bận rộn và tiến bộ từng ngày, nhờ đó hàng tá công việc tưởng chừng khó nhằn cũng không thể khiến tôi thấy chán nản hay bế tắc."

Diễn giả Mai Son - CEO của Maison Retail Management International

Bác sĩ Anna Trần - Founder & CEO Platinum Dental Group là một người khá bận rộn khi vừa là người làm công tác khoa học, vừa điều hành kinh doanh. Chị chia sẻ quan điểm sống và làm việc của mình là kỷ luật. "Phụ nữ khi bước vào kinh doanh sẽ vô cùng bận rộn, nhưng để cuộc sống có thêm màu sắc phong phú và làm được nhiều điều mình mong muốn, "kỷ luật" là điều tôi lựa chọn để mọi thứ được hoàn thành theo đúng tiến độ. Đặc biệt, việc có kỷ luật sẽ giúp chúng ta hạn chế được sai sót, bởi vì khi có sai sót chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để sửa chữa."

MC Misoa - nữ doanh nhân trẻ đang hoạt động trong ngành giải trí và F&B cũng tán thành về việc kỷ luật để cuộc sống không phải lúc nào cũng bận rộn và bổ sung: "Tôi xem trọng việc lập kế hoạch vì lập kế hoạch trước các công việc giúp tôi cảm thấy đỡ áp lực hơn. Cho dù là việc nhỏ hay việc lớn, những kế hoạch luôn được tôi thiết lập chi tiết, nhờ đó tôi cũng dự phòng được những vấn đề phát sinh, và vì vậy việc xử lý mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."

Bác sĩ Anna Trần (thứ hai từ phải sang)

Ngoài tìm ra các cách để khiến bản thân đỡ loay hoay trong bận rộn, chúng ta cũng nên làm tư tưởng cho chính bản thân mình. "Cuộc sống sẽ không bao giờ được cảm thấy dễ dàng nếu điều gì chúng ta cũng cho rằng mình biết hết, hiểu hết, có thể làm được hết. Từ khóa "không biết hết" là điều tôi đã luôn dặn mình trong công việc và cuộc sống. Không ai có thể biết hết tất cả, điều quan trọng là ta hiểu mình không biết đến đâu và tìm cách lấp đầy kiến thức đó. Cách nghĩ đó đã giúp tôi nhìn nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, từ tốn và bình tĩnh tìm giải pháp cho các vấn đề" - Chị Jenni Võ - Co-Founder & Production Director Tạp chí Nữ Doanh Nhân nói trong buổi chia sẻ với chủ đề "Busy Life - Easy Life".

Chị Jenni Võ.

Chuyện chia sẻ làm sao để thích ứng bận rộn để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, Chef Jack Lee – doanh nhân và nghệ sỹ biểu diễn độc quyền của Gushcloud International nghĩ rằng: "Tôi đề cao sức khoẻ bởi bản chất công việc. Tôi luôn duy trì thói quen tập yoga 20 phút mỗi ngày. Bên cạnh đó là những bài tập hít thở giúp tinh thần minh mẫn và tỉnh táo hơn. Ngoài ra, vì hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, tôi cũng đề cao đến thói quen ăn uống, dinh dưỡng, vì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và cách tận hưởng cuộc sống của chúng ta."

Có thể thấy dù quan điểm đối mặt với công việc có khác nhau nhưng đại đa số những người có chỗ đứng trong sự nghiệp của mình đều tập trung vào sự chủ động của bản thân. Họ nghĩ tích cực, sống kỷ luật và quan tâm đến sức khoẻ, tâm lý của mình.

https://afamily.vn/thoi-buoi-phu-nu-quan-tam-chuyen-xay-dung-su-nghiep-hon-ca-dan-ong-vay-ho-lam-sao-thanh-thoi-trong-cuoc-song-ban-ron-20220704150630077.chn