Thoát mực nước chết, nhiều nhà máy thủy điện ở phía Bắc vẫn dừng phát điện

Theo báo cáo của Bộ Công Thương ngày 18/6, lưu lượng nước về hồ thuỷ điện tương đương hôm qua, gồm hồ Lai Châu: 255 m3/s; hồ Sơn La: 507 m3/s; hồ Hòa Bình: 406 m3/s; hồ Thác Bà: 76 m3/s; hồ Tuyên Quang: 253 m3/s; hồ Bản Chát: 280 m3/s.

Mực nước các hồ đã vượt mực nước chết, tăng nhẹ so với hôm qua, nhưng các hồ thuỷ điện Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát… vẫn dừng phát điện để tích nước.

Trả lời VTC News, ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực cho biết, tình hình nắng nóng hiện nay cộng với mực nước hồ còn thấp, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc cung cấp điện lên hệ thống điện quốc gia.

“Nước ở các hồ thuỷ điện mới dâng qua mực nước chết vài m. Nếu phát điện, chỉ một, hai ngày sẽ về lại mực nước chết, gây khó khăn cho nhà máy, đồng thời sẽ tiêu tốn nhiều thể tích nước hơn để cùng tạo ra 1kWh điện, đồng thời ảnh hưởng đến kỹ thuật của các tổ máy”, ông Hoà nói.

Nhà máy thủy điện Sơn La vẫn phải tích nước và dừng phát điện (Ảnh: Quốc Anh).

Báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện cho thấy, ngày 18/6, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện thấp nên mực nước tại các hồ này vẫn chưa có nhiều cải thiện. Dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao.

Các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, khó đáp ứng phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Mực nước các hồ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành. Một số hồ xấp xỉ mực nước chết: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3; Một số hồ mực nước thấp: Sơn La, Hủa Na.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 18 - 19/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt với mức 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trước dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các chuyên gia và Bộ Công Thương khuyến cáo, nắng nóng vẫn duy trì, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Do đó, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc.