Khối u nhầy trong tim nữ bệnh nhân được lấy ra ngoài sau khi phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp.

Cụ thể, đầu tháng 4-2025, bệnh nhân nữ H.N (23 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh) không có triệu chứng bất thường gì, nhưng vẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám sức khỏe định kỳ.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận chị N có âm thổi bất thường ở tim, kết quả Xquang ngực thẳng cho thấy hình ảnh bóng tim to.

Bệnh nhân được đề nghị kiểm tra thêm siêu âm tim với kết quả ghi nhận có khối u đặc đồng nhất trong nhĩ trái, có thể là u nhầy, kích thước khoảng 33x57mm, có cuống bám vào vách liên nhĩ, di dộng nhiều lan đến van 2 lá gây tắc nghẽn cơ học tại van và gây hở van mức độ nặng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn với chuyên gia về phẫu thuật tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, u nhầy là một tình trạng tương đối phổ biến, dù bệnh không có triệu chứng nhưng bệnh nhân cần được can thiệp càng sớm càng tốt vì có thể bị đột tử do khối u to gây tắc nghẽn cơ học van 2 lá, khiến máu không thể lưu thông xuống tâm thất trái để nuôi cơ thể.

Ngoài ra, bệnh nhân bị u nhầy nhĩ trái còn có nguy cơ cao bị đột quỵ do thuyên tắc. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi với đường rạch da thẩm mỹ 4cm để cắt bỏ hoàn toàn khối u.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có bóng tim to bất thường, từ đó phát hiện u nhầy. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy mẫu mô tăng sản tế bào dạng hình thoi, mật độ tế bào thưa xếp trong mô nền nhầy. Kết luận là u nhầy ở tim, một loại u nguyên phát ở tim thường gặp nhất ở người lớn, chiếm 25% u tân sinh ở tim và chiếm 50% khối u lành tính ở tim. U nhầy có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ bệnh ở nam và nữ ngang nhau.

Khoảng 75% u nhầy tim là đơn độc, thường gặp ở tâm nhĩ trái, có cuống dính vào vách liên nhĩ. Đối với khối u nhầy đơn độc thường có tiên lượng tốt, tỷ lệ tái phát thấp khoảng 1-5%. Do đó, lời khuyên dành cho bệnh nhân sau mổ cần tái khám định kỳ và siêu âm tim hằng năm để theo dõi phát hiện u tái phát.

Qua trường hợp này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan vì tuổi còn trẻ hay không triệu chứng gì… mà lơ là việc khám sức khỏe thường xuyên. Mọi người cần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ nhằm kịp thời phát hiện các bệnh lý, từ đó có biện pháp điều trị can thiệp sớm.