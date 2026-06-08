Thợ điện 30 năm kinh nghiệm cảnh báo: 4 thiết bị nên rút phích cắm khi không dùng, nếu không hóa đơn tiền điện sẽ âm thầm tăng vọt

Hóa đơn điện tăng dù ít sử dụng thiết bị?

Không ít người từng rơi vào tình huống khó hiểu: Tháng đó đi công tác dài ngày, ít bật điều hòa, ít ở nhà nhưng hóa đơn điện vẫn không giảm đáng kể, thậm chí còn tăng.

Nguyên nhân đôi khi không nằm ở những thiết bị công suất lớn đang hoạt động, mà đến từ những thiết bị luôn ở trạng thái chờ (standby). Chúng vẫn tiêu thụ điện liên tục dù người dùng nghĩ rằng mình đã tắt hoàn toàn.

Một thợ điện lâu năm cho biết, nhiều gia đình đang bỏ qua những "kẻ ngốn điện thầm lặng" này và vô tình khiến hóa đơn điện mỗi tháng cao hơn mức cần thiết.

1. Đầu thu truyền hình và thiết bị giải mã tín hiệu

Thiết bị đầu tiên được nhắc đến là đầu thu truyền hình hoặc các hộp giải mã tín hiệu đi kèm dịch vụ internet, truyền hình.

Nhiều người có thói quen tắt TV bằng điều khiển từ xa rồi cho rằng mọi thứ đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đèn báo trên đầu thu vẫn sáng, đồng nghĩa thiết bị vẫn đang nhận tín hiệu và tiêu thụ điện.

Theo chia sẻ của người thợ điện, đầu thu cần duy trì trạng thái hoạt động liên tục để sẵn sàng nhận tín hiệu. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ ở chế độ chờ không hề nhỏ như nhiều người nghĩ.

Nếu để hoạt động quanh năm, thiết bị này có thể tiêu tốn một lượng điện đáng kể mà chủ nhà gần như không nhận ra.

Giải pháp đơn giản là sử dụng ổ cắm có công tắc. Sau khi xem TV xong, chỉ cần tắt công tắc là toàn bộ hệ thống sẽ được ngắt điện hoàn toàn.

2. Điều hòa không khí

Nhiều gia đình chỉ tắt điều hòa bằng remote rồi để nguyên ổ cắm suốt cả năm.

Trên thực tế, ngay cả khi không làm lạnh hay sưởi ấm, bên trong điều hòa vẫn có các bộ phận điện tử hoạt động để chờ tín hiệu từ điều khiển từ xa. Điều này khiến thiết bị tiếp tục tiêu thụ điện dù ở mức thấp.

Không chỉ vậy, việc cắm điện liên tục trong thời gian dài còn làm tăng nguy cơ hư hỏng bo mạch khi xảy ra giông sét hoặc điện áp không ổn định.

Với những gia đình ít sử dụng điều hòa vào mùa mát hoặc đi vắng dài ngày, việc ngắt nguồn hoàn toàn có thể giúp giảm hao phí điện năng và bảo vệ thiết bị tốt hơn.

3. Bình nóng lạnh

Đây là thiết bị được nhiều gia đình bật 24/24 giờ với suy nghĩ rằng như vậy sẽ luôn có nước nóng để sử dụng.

Tuy nhiên, để duy trì nhiệt độ nước trong bình, hệ thống sẽ liên tục tự động làm nóng lại khi nhiệt độ giảm xuống. Ngay cả khi không ai ở nhà hoặc không sử dụng nước nóng, bình vẫn tiêu thụ điện để giữ nhiệt.

Theo kinh nghiệm của người thợ điện, cách sử dụng tiết kiệm hơn là bật bình trước khi tắm khoảng 30 phút đến 1 giờ, sau đó tắt đi khi sử dụng xong.

Ngoài yếu tố tiết kiệm điện, việc giảm thời gian hoạt động liên tục cũng giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm nguy cơ rò rỉ điện do linh kiện xuống cấp theo thời gian.

4. Thiết bị nhà bếp nhỏ và bộ sạc điện thoại

Nồi cơm điện, lò vi sóng, nồi chiên không dầu, máy làm sữa hạt hay nhiều thiết bị nhà bếp hiện đại đều có màn hình hiển thị hoặc đèn báo trạng thái.

Mỗi thiết bị chỉ tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ khi không sử dụng, nhưng khi cộng dồn nhiều thiết bị trong thời gian dài, con số này không còn nhỏ nữa.

Tương tự, nhiều người có thói quen để nguyên củ sạc điện thoại cắm trên ổ điện sau khi rút điện thoại ra.

Các chuyên gia điện dân dụng cho biết bộ sạc vẫn có dòng điện chạy qua khi được cắm vào ổ điện. Ngoài việc tiêu hao điện năng, các loại sạc chất lượng thấp còn tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và mất an toàn nếu sử dụng trong thời gian dài.

Hai mẹo đơn giản giúp tiết kiệm điện mà không bất tiện

Để tránh phải liên tục rút và cắm phích điện, người thợ điện khuyến nghị hai giải pháp khá thực tế:

- Sử dụng ổ cắm có công tắc cho khu vực TV, đầu thu, loa, máy chơi game hoặc các thiết bị nhà bếp.

- Thiết kế riêng một đường điện cho tủ lạnh để khi đi xa có thể tắt các thiết bị khác nhưng vẫn duy trì nguồn điện cho tủ lạnh hoạt động.

Không chỉ tiết kiệm điện mà còn bảo vệ thiết bị

Tiền điện tiết kiệm được mỗi tháng có thể không quá lớn, nhưng khi cộng dồn trong cả năm sẽ trở thành một khoản đáng kể.

Quan trọng hơn, việc ngắt nguồn những thiết bị không cần thiết còn giúp hạn chế hao mòn linh kiện, giảm nguy cơ chập cháy và kéo dài tuổi thọ của đồ điện trong gia đình.

Nếu gần đây hóa đơn điện tăng bất thường mà chưa rõ nguyên nhân, hãy thử kiểm tra lại những chiếc đèn báo nhỏ vẫn sáng trong nhà. Đó có thể chính là những "kẻ ngốn điện thầm lặng" mà bạn đã bỏ quên suốt thời gian qua.