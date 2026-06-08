Ngày càng nhiều gia đình bỏ vách tắm kính: 5 giải pháp thay thế đẹp hơn, dễ vệ sinh hơn và tiết kiệm diện tích

Có một thời gian, cứ nhắc đến phòng tắm hiện đại là người ta nghĩ ngay đến vách tắm kính. Từ căn hộ chung cư đến nhà phố, từ phòng tắm rộng đến phòng tắm nhỏ, kiểu phân chia khô – ướt bằng kính gần như trở thành một tiêu chuẩn thiết kế.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, xu hướng này đang dần thay đổi. Nhiều gia chủ khi cải tạo hoặc xây mới đã chủ động bỏ qua phương án vách kính để tìm những lựa chọn thực tế hơn. Theo chia sẻ của một nhà thiết kế nội thất có hơn 10 năm kinh nghiệm, ngày càng nhiều khách hàng đặt câu hỏi: "Liệu có nhất thiết phải lắp vách tắm kính không?" và câu trả lời thường là không.

Vì sao vách tắm kính không còn được yêu thích như trước?

Cặn nước và cặn vôi bám đầy kính

Đây là lý do phổ biến nhất khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi sau một thời gian sử dụng.

Ban đầu, lớp kính trong suốt mang lại cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Nhưng chỉ sau vài tháng, các vệt nước, cặn khoáng và cặn xà phòng bắt đầu xuất hiện. Dù lau chùi thường xuyên, nhiều gia đình vẫn khó giữ được độ trong như ban đầu.

Đặc biệt tại những khu vực có nguồn nước cứng, lớp cặn trắng bám trên kính ngày càng dày, khiến phòng tắm trông cũ kỹ và mất thẩm mỹ.

Các khe silicone dễ bị mốc

Một vấn đề khác là phần keo silicone và các khe tiếp giáp giữa kính với sàn hoặc tường thường rất dễ xuất hiện nấm mốc.

Những vị trí này khó tiếp cận, khó vệ sinh triệt để và sau một thời gian thường chuyển sang màu đen, tạo cảm giác mất vệ sinh dù chủ nhà chăm dọn dẹp.

Chiếm diện tích trong phòng tắm nhỏ

Với các phòng tắm chỉ rộng khoảng 3–4m², mỗi centimet đều rất quý giá.

Khi lắp thêm cửa kính, ray trượt và các phụ kiện đi kèm, không gian sử dụng thực tế bị thu hẹp đáng kể. Nhiều người phản ánh rằng khi xoay người tắm hoặc ngồi vệ sinh thường xuyên va chạm vào cửa kính, gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Lo ngại về độ an toàn

Dù kính cường lực hiện nay khá bền và tỷ lệ tự vỡ rất thấp, nhiều gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ vẫn cảm thấy không thực sự yên tâm.

Chính tâm lý này cũng khiến một bộ phận gia chủ tìm kiếm các giải pháp thay thế đơn giản hơn.

5 phương án thay thế đang được nhiều gia đình lựa chọn

1. Khu vực tắm âm sàn

Đây là giải pháp đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ mới.

Thay vì dựng vách ngăn, khu vực tắm được thiết kế thấp hơn phần sàn bên ngoài khoảng 2–3cm. Độ dốc sàn giúp nước tự động chảy về phễu thoát mà không bị tràn ra ngoài.

Ưu điểm lớn nhất là cảm giác liền mạch, rộng rãi và rất dễ vệ sinh. Người dùng có thể lau toàn bộ sàn phòng tắm chỉ trong một lần mà không gặp vật cản.

2. Vách kính đơn

Đây là lựa chọn phù hợp với những người vẫn muốn hạn chế nước bắn ra ngoài nhưng không thích cảm giác bí bách của phòng tắm kính kín hoàn toàn.

Thay vì làm cả một buồng tắm, gia chủ chỉ lắp một tấm kính cố định rộng khoảng 60–80cm để chắn nước.

Nhờ không có cửa, ray trượt hay khung bao quanh, phòng tắm vẫn giữ được độ thông thoáng và ánh sáng tự nhiên. Việc vệ sinh cũng đơn giản hơn rất nhiều.

3. Vách lửng kết hợp kính

Giải pháp này kết hợp giữa một bức tường thấp và một tấm kính phía trên.

Phần tường thấp giúp chắn nước hiệu quả, đồng thời có thể tận dụng làm hốc để dầu gội, sữa tắm hoặc các vật dụng cá nhân.

So với vách kính hoàn toàn, thiết kế này tạo cảm giác chắc chắn hơn và tăng tính thẩm mỹ cho phòng tắm.

4. Rèm tắm thế hệ mới

Nhiều người vẫn nghĩ rèm tắm là giải pháp lỗi thời. Tuy nhiên, các mẫu rèm mới hiện nay đã được cải tiến đáng kể.

Một số sản phẩm có dải nam châm ở phía dưới giúp bám chặt vào thanh chắn nước, hạn chế nước bắn ra ngoài. Sau khi sử dụng, rèm có thể kéo gọn sang một bên, gần như không chiếm diện tích.

Đây là phương án được nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn nhờ chi phí thấp và dễ thay thế khi cần đổi mới không gian.

5. Thiết kế tách biệt ba khu vực

Nếu diện tích cho phép, đây được xem là phương án tối ưu nhất.

Khu vực rửa mặt, khu vực vệ sinh và khu vực tắm được tách riêng, giúp nhiều người có thể sử dụng phòng tắm cùng lúc mà không ảnh hưởng đến nhau.

Đặc biệt với gia đình đông người hoặc có nhiều thế hệ cùng sinh sống, thiết kế này giúp tiết kiệm thời gian sinh hoạt đáng kể vào mỗi buổi sáng.

Nên chọn phương án nào?

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả mọi gia đình.

- Phòng tắm nhỏ 3–4m²: Rèm tắm hoặc vách kính đơn thường là lựa chọn hợp lý nhất.

- Người thích không gian tối giản, dễ vệ sinh: Khu vực tắm âm sàn là phương án đáng cân nhắc.

- Muốn cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng: Vách lửng kết hợp kính là lựa chọn được nhiều gia đình đánh giá cao.

- Nhà có diện tích rộng và đông thành viên: Thiết kế tách biệt ba khu vực sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất.

Suy cho cùng, mục tiêu của việc cải tạo nhà không phải là chạy theo xu hướng mà là tạo ra một không gian thuận tiện cho chính người sử dụng. Vách tắm kính vẫn có những ưu điểm riêng, đặc biệt về khả năng giữ nhiệt vào mùa đông. Tuy nhiên, với nhiều gia đình hiện nay, các giải pháp linh hoạt hơn đang chứng minh rằng một phòng tắm đẹp chưa chắc phải có vách kính, mà quan trọng là phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thực tế mỗi ngày.