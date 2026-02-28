Đôi khi, một thói quen được cho là tốt nhưng làm quá mức lại âm thầm đẩy cơ thể vào nguy cơ bệnh tật. XiaoLing, 20 tuổi (Trung Quốc), đang là sinh viên một trường nghệ thuật không ngờ mình mắc ung thư cổ tử cung chỉ vì quá sạch sẽ khi đi vệ sinh.

Khi nghe bác sĩ thông báo mình mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, cô gái trẻ này bật khóc ngay tại phòng khám. Cô nói: "Cháu chưa từng có bạn trai chính thức, chưa từng quan hệ, sao lại có thể bị ung thư cổ tử cung? Có khi bệnh viện đã nhầm lẫn".

Thế nhưng, sự thật là cô đã sai lầm khi cho rằng ung thư cổ tử cung chỉ xảy ra ở những người đã từng làm "chuyện ấy", cũng chẳng có nhầm lẫn gì cả. Trên thực tế, cơ thể cô đã phát ra nhiều tín hiệu "cầu ứu" từ rất sớm nhưng lại bị bỏ qua.



Từ tuổi dậy thì, kinh nguyệt của XiaoLing đã không đều. Vùng kín thỉnh thoảng ngứa nhẹ, hơi đỏ. Gần nửa năm trước khi nhập viện, chu kỳ của cô rối loạn hơn, khí hư ra nhiều bất thường, có tháng mất kinh. Một tuần trước hôm cấp cứu, cô đau âm ỉ bụng dưới nhưng nghĩ chỉ là đau bụng kinh.

Cho đến tối hôm đó, cơn đau dữ dội ập đến. Máu âm đạo đỏ sẫm, lẫn cục đông. Đau lan xuống xương chậu và thắt lưng. Bạn cùng phòng phải gọi taxi đưa cô đi viện giữa đêm. Kết quả sinh thiết cuối cùng xác nhận: ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm.

Ung thư cổ tử cung vì "sạch quá hoá bệnh"

Khi khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện một chi tiết đáng chú ý: XiaoLing gần như “nghiện” giấy vệ sinh. Cô luôn mang theo giấy thơm, loại có hương nước hoa và ghi “kháng khuẩn”. Sau mỗi lần đi vệ sinh, cô lau rất kỹ và mạnh. Ngay cả khi không đi vệ sinh, trong ngày cô vẫn dùng giấy để thấm vùng kín cho “khô và sạch”. Cô tin rằng làm vậy sẽ ngăn ngừa viêm nhiễm và giúp cơ thể thơm tho hơn.

Theo bác sĩ điều trị, thói quen này không hiếm ở phụ nữ, nhất là chị em trẻ tuổi trẻ. Nhưng việc lau chùi quá nhiều, chà xát mạnh, đặc biệt với giấy có hương liệu, chất tẩy trắng hay phụ gia hóa học có thể gây tổn thương lớp niêm mạc mỏng manh ở âm hộ và cổ tử cung.

Niêm mạc bị kích thích lặp đi lặp lại dễ viêm mạn tính. Viêm kéo dài làm mất cân bằng hệ vi sinh và pH âm đạo, khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên suy yếu. Trong môi trường đó, virus HPV nếu xâm nhập sẽ dễ tồn tại và gây biến đổi tế bào hơn.

Không phải ai dùng giấy thơm hay loại giấy thơm nào cũng tăng nguy cơ ung thư. Nhưng khi niêm mạc liên tục bị tổn thương vi thể, kết hợp viêm mạn tính, nguy cơ tổn thương tế bào bất thường sẽ tăng lên theo thời gian. Chưa kể, vì dùng nhiều nên XiaoLing thường mua loại giấy giá rẻ, không đảm bảo an toàn mà chỉ chú tâm đến mùi hương có thơm không.

May mắn cho XiaoLing là bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu. Khối u còn khu trú ở cổ tử cung, chưa xâm lấn xa. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bảo tồn tối đa tử cung. Tiên lượng của cô được đánh giá tốt nếu theo dõi và điều trị đầy đủ.

Cảnh giác với các dậu hiệu của ung thư cổ tử cung!

Bác sĩ điều trị của XiaoLing nhấn mạnh: HPV là nguyên nhân chính của ung thư cổ tử cung, nhưng yếu tố nguy cơ không chỉ gói gọn trong đời sống tình dục. Suy giảm miễn dịch, viêm nhiễm kéo dài, vệ sinh sai cách, rối loạn nội tiết… đều có thể góp phần tạo điều kiện cho virus gây tổn thương tế bào.

Ở giai đoạn sớm, bệnh thường rất kín đáo và dễ bị xem nhẹ. Những dấu hiệu cần chú ý gồm:

- Rối loạn kinh nguyệt kéo dài.

- Khí hư nhiều, có mùi lạ hoặc lẫn máu.

- Đau vùng chậu, vùng bụng dưới không rõ nguyên nhân.

- Chảy máu âm đạo bất thường giữa chu kỳ.

XiaoLing từng có nhiều dấu hiệu như vậy nhưng cho rằng chỉ là “cơ địa nhạy cảm”, lại thêm xấu hổ nên mãi không chịu đi khám. Câu chuyện của cô chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả các chị em.

Để phòng ung thư cổ tử cung, nên tiêm vắc xin HPV nếu đủ điều kiện, không lạm dụng dung dịch hay giấy có hương liệu cho vùng kín, chỉ lau nhẹ từ trước ra sau, giữ vùng kín khô thoáng tự nhiên thay vì “làm sạch quá mức”. Quan trọng hơn, cần khám phụ khoa định kỳ ngay cả khi chưa có gia đình. Đồng thời quan hệ tình dục lành mạnh, ăn uống khoa học, chú ý tới chăm sóc miễn dịch... bởi phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh!

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Sohu, Aboluowang