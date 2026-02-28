Người trên 40 tuổi thường có mùi khó chịu: Các bác sĩ cảnh báo rằng mùi này mạnh nhất ở 6 khu vực, tránh vệ sinh quá mức

Bạn có luôn bị hôi nách khi về già không? Bác sĩ Li Si-xian đã đăng trên trang fanpage Facebook "Bác sĩ Si-xian, người bạn tốt của bạn vì sức khỏe" rằng không phải tất cả người già đều có "mùi người già", mà chỉ một số người nhất định mới có. Hơn nữa, mùi này rất đặc trưng, giống như mùi dầu mỡ hôi thối. Thực chất, điều này là do da tiết ra một chất gọi là "dầu Omega-7", khi bị oxy hóa sẽ tạo ra "2-nonenal", chất này phát ra mùi hôi.

Li Sixian giải thích thêm rằng da người tự nhiên tiết ra dầu để bảo vệ và cách ly da khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Khi lớp dầu này bị oxy hóa, các chất chống oxy hóa được giải phóng để "chống lại" phản ứng oxy hóa và duy trì sự cân bằng.

Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, lượng chất chống oxy hóa do cơ thể tiết ra giảm đi, và thành phần của bã nhờn cũng thay đổi. Do đó, mùi khó chịu này có thể dần xuất hiện vào khoảng tuổi 40.

Mùi thường xuất hiện ở những vùng nào?

Mùi cơ thể ở người lớn tuổi chủ yếu tập trung ở những vùng da tiết nhiều bã nhờn và khó làm sạch, chẳng hạn như 6 vùng: Da đầu, sau tai, nách, ngực, lưng và gáy.

Những vùng này có mật độ bã nhờn cao hơn và tiết ra nhiều axit béo hơn, khiến chúng dễ bị oxy hóa hơn. Hơn nữa, 2-nonenal là một chất tan trong chất béo, không thể rửa trôi bằng nước, ngay cả xà phòng cũng có thể không loại bỏ hoàn toàn. Việc làm sạch quá mức có thể làm khô da, làm tổn thương hàng rào bảo vệ da và gây ra các vấn đề khác.

Làm thế nào để loại bỏ "mùi người già"?

Li Sixian gợi ý bổ sung các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin D, polyphenol và axit alpha-lipoic, rất hữu ích trong việc giảm quá trình oxy hóa axit béo. Trà xanh cũng là một lựa chọn tốt; mỗi tách trà có thể tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể.

Ngoài ra, đổ mồ hôi và trao đổi chất cũng rất quan trọng. Tập thể dục thường xuyên, tắm hơi hoặc xông hơi có thể giúp loại bỏ các chất tiết cũ tích tụ từ tuyến bã nhờn, giảm sự tích tụ 2-nonenal.

Nếu bạn lo lắng về việc không làm sạch da kỹ lưỡng, hãy nhớ đừng lạm dụng các sản phẩm làm sạch và hãy chăm sóc vừa phải hệ vi sinh vật trên da, vì những vi sinh vật này cũng giúp ích cho quá trình trao đổi chất của da. Thậm chí liệu pháp ánh sáng đỏ cũng có thể hữu ích, vì nó có thể kích thích quá trình trao đổi chất của da; mặc dù cần thêm bằng chứng để chứng minh điều này, nhưng cũng đáng để thử.

Li Sixian cho biết, nếu mùi vẫn khó chịu, có thể cân nhắc sử dụng các loại tinh dầu thiên nhiên để khử mùi, chẳng hạn như tinh dầu tràm trà, tinh dầu hương thảo hoặc tinh dầu bạc hà. Những loại tinh dầu này có mùi hương tươi mát và cũng có tác dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích.

Cuối cùng, bà muốn nhắc nhở mọi người rằng, không giống như mùi cơ thể thông thường, "mùi người già" không phải do thói quen vệ sinh kém mà là hiện tượng tự nhiên trong quá trình lão hóa. Do đó, không nên nhìn nhận ai đó khác đi chỉ vì họ có mùi này.

Ai cũng sẽ già đi và sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Thay vì phủ nhận nó, cách tiếp cận hợp lý nhất là hiểu và cải thiện nó bằng các phương pháp khoa học.