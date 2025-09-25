Thiếu nữ 14 tuổi tử vong sau phẫu thuật nâng ngực

Paloma Nicole Arellano Escobedo (14 tuổi) mất tại bệnh viện ở thành phố Durango (Mexico) hôm 20/9, 1 tuần sau ca phẫu thuật nâng ngực trái phép.

Nguyên nhân tử vong được ghi trên giấy chứng tử là do biến chứng từ bệnh hô hấp. Tuy nhiên, ông Carlos Arellano - cha của Paloma - khẳng định con gái mình tử vong do nâng ngực và đang yêu cầu mở cuộc điều tra.

Ông Arellano đặt ra nghi ngờ khi giấy chứng tử được cấp rất nhanh chóng. Ông Arellano cáo buộc rằng ca phẫu thuật nâng ngực của Paloma được tiến hành mà mình không hề hay biết. Ông chỉ phát hiện sự việc trong đám tang, khi thấy con gái đã đặt túi ngực. Ông tin rằng ca phẫu thuật gây biến chứng khiến cô bé ngừng tim. "Tôi cứ nghĩ con bị Covid-19 sau chuyến đi lên núi", ông kể lại.

Trước đó, mẹ của Paloma nói với chồng rằng con gái dương tính với Covid-19 và họ sẽ đến nơi không có sóng điện thoại trong ít hôm.

Vài ngày sau, ông Arellano được báo tin con gái đang nguy kịch. Khi đến bệnh viện, Paloma đã hôn mê và được đặt ống thở. Lúc đó, người cha được giải thích rằng con gái bị ngưng thở do Covid-19, dẫn đến phù não.

Theo kênh truyền thông Antena3, mẹ của Paloma được cho là người đã đồng ý cho ca phẫu thuật.

Người cha đã nộp đơn khiếu nại sau tang lễ, khẳng định có sự "che đậy" đằng sau cái chết của con gái. Giới chức Mexico xác nhận đang mở cuộc điều tra về vụ việc.

Được biết, ca phẫu thuật của Paloma được thực hiện bởi bác sĩ Edgar Lopez. Trên website cá nhân, Lopez tự nhận là chuyên gia trong lĩnh vực hút mỡ định hình và phẫu thuật ngực. Ông cho rằng mình là bác sĩ đầu tiên ở Nam Mỹ sử dụng công nghệ Renuvion - kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp siết chặt da, dù có hoặc không hút mỡ.

Bi kịch của cô bé 14 tuổi xảy ra không lâu sau vụ một nữ doanh nhân 40 tuổi (ở Brazil) tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo đó, doanh nhân đồng thời là người có sức ảnh hưởng trên instagram Natália Cavanellas Thomazella, 40 tuổi, đã qua đời sau khi lên cơn đau tim trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ "ba trong một" hôm 7/7 vừa qua.

Theo The Sun, Natália gặp phải biến chứng khi thực hiện hút mỡ, nâng mông và chỉnh sửa túi độn ngực ở São Paulo, Brazil.

Gia đình cho biết cô có sức khỏe tốt và không có bệnh lý nền nào trước khi qua đời. Natália cũng không gặp bất kỳ biến chứng nào khi phẫu thuật nâng ngực cách đây 2 năm. Natália bị ngừng tim khi đang tiêm mỡ vào mông.

Theo cảnh sát địa phương, đội ngũ y tế được cho là đã nỗ lực hồi sức, dù ban đầu bệnh nhân có phản ứng, cuối cùng họ không thành công.

Luật sư của bác sĩ phẫu thuật cho Natália cho biết: "Thật không may, bệnh nhân gặp phải biến chứng nghiêm trọng liên quan đến thuyên tắc phổi. Đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng được ghi nhận trong tài liệu y khoa, ngay cả khi đã áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa".

Các bác sĩ nghi ngờ tình trạng ngừng tim có thể do chất béo được tiêm vào gây tắc nghẽn mạch máu. Việc khám nghiệm tử thi sẽ xác định nguyên nhân tử vong chính xác.