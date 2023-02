Thiếu niên làm nữ sinh lớp 7 mang thai: Đối diện án phạt nào?

Như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 30/12/2006, trú huyện Sơn Động) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị can Nông Văn Minh

Minh chính là đối tượng làm nữ sinh C. (sinh tháng 6/2010, đang học lớp 7) mang thai, tự sinh con trong nhà tắm. Quá trình điều tra xác định Minh và C. có quan hệ tình cảm yêu đương, khoảng tháng 6/2022, cả hai có quan hệ tình dục dẫn đến C. mang thai và sinh con vào ngày 11/2/2023.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội) cho hay, pháp luật quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng… được quy định rõ tại điều 12 Bộ Luật hình sự hiện hành.

Đối chiếu với quy định trên, luật sư Tiền cho rằng, nếu kết quả điều tra xác định Nông Văn Minh có hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân C. thì Minh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015.

“Trong trường hợp cháu C. và gia đình không tố cáo thì Nông Văn Minh vẫn sẽ bị khởi tố, với tình tiết định khung tăng nặng là làm nạn nhân có thai, sinh con”, luật sư phân tích.

Đối với trẻ em gái, ngoài những sang chấn tâm lý mà nạn nhân gặp phải ảnh hưởng tương lai của trẻ thì, “Mang thai ở tuổi vị thành niên khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ sảy thai, biến chứng sản khoa nhiều hơn người trưởng thành. Đa số trẻ mang thai ở tuổi này đều giấu gia đình, không được chăm sóc y tế và quan tâm đúng cách khiến nguy cơ gặp tai biến sản khoa tăng, thậm chí có thể tử vong. Ngoài ra, do bé gái đang tuổi vị thành niên, khung sàn chậu chưa hoàn thiện nên khi sinh nở, các em dễ đối diện với nguy hiểm”, Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành (Chánh văn phòng Trung tâm Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cảnh báo.

Về hình phạt, theo luật sư Tiền, dù Minh ở độ tuổi từ 14 - 16 vẫn có thể bị áp dụng phạt tù từ 12 - 20 năm, bởi hành vi phạm tội của người này thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình xét xử, tòa án sẽ cân nhắc các tình tiết như: “Người phạm tội và bị hại có tự nguyện quan hệ tình dục hay ép buộc; trình độ hiểu biết về pháp luật, về sức khỏe sinh sản ra sao”. Để từ đó đưa ra phán quyết phù hợp.

Luật sư Trần Xuân Tiền đánh giá, trong việc nêu trên, cả đối tượng phạm tội và nạn nhân đều còn quá trẻ, các em chưa đủ khả năng nhận thức về mức độ, cũng như những hậu quả.

“Trên thực tế, không ít các vụ việc đau lòng tương tự đã xảy nhưng phía gia đình lại giấu giếm, tránh ảnh hưởng đến con cái cũng như danh dự… Điều này tạo thêm nguồn cơn để các hành vi khác sắp diễn ra”, luật sư Tiền nói.

Theo luật sư, trách nhiệm hơn hết trong cả hai vụ việc là ở người thân gia đình, các bậc cha mẹ đã không giám sát, quan tâm đến con em; không giáo dục cho con hiểu những hậu quả mà chúng sẽ phải đối mặt nếu quan hệ tình dục quá sớm và có con ở độ tuổi 11 - 13, chúng sẽ phải đánh đổi những gì, mất đi thứ gì...