Ngày 14-6, Công an phường Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh kịp thời xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe gắn máy điện có hành vi vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh và video phản ánh một nam giới điều khiển xe gắn máy điện không biển số nhãn hiệu YADEA bốc đầu, chạy bằng một bánh trên đường QL18 hướng về phường Cửa Ông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc, xác minh và mời người điều khiển đến làm việc.

Qua xác minh, người vi phạm là Đ.T.Đ. (SN 2011, trú tại tổ 3, khu Cẩm Thành 8, phường Cẩm Phả).

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt với hình thức chính là tịch thu phương tiện. Bên cạnh đó, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe chạy bằng một bánh; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn có hiệu lực, không có chứng nhận đăng ký xe.

Đồng thời, bố đẻ của Đ.V.Đ. cũng bị xử phạt do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.