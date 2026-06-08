Sáng 7/6, người dân đi qua khu vực bụi cây ven đường Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc tổ 14 Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thì phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng toàn thân bị cháy sém. Bên cạnh thi thể có chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade mang BKS tỉnh Khánh Hòa, theo thông tin trên báo Thanh Niên.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra ban đầu. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông L.Q.T. (SN 1986, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông T. (Ảnh: VietNamNet)

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, theo người thân của ông T., nạn nhân rời khỏi nhà vào trưa ngày 6/6 rồi tắt điện thoại, gia đình không thể liên lạc được. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm song không có kết quả, cho đến khi nhận được tin ông T. đã tử vong.

Người thân của nạn nhân cho biết thêm, gần đây, người đàn ông này gặp khó khăn về tài chính, được cho là nợ tiền nhiều người và từng hỏi vay một số người quen nhưng không thành.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.