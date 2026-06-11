UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.



Theo dự thảo, thành phố đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/người và chỉ áp dụng một lần đối với một phương tiện.

Để được hưởng chính sách, người thuộc hộ nghèo phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng, dầu đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực. Việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh phải được thực hiện trong giai đoạn từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2027.

Ngoài ra, người dân phải hoàn tất việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc xử lý phương tiện cũ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm đưa phương tiện này ra khỏi vùng phát thải thấp, đồng thời hoàn thành đăng ký phương tiện xanh mới theo quy định.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, Hà Nội cũng đề xuất nhiều giải pháp khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Theo đó, từ ngày 1-1-2027 đến hết ngày 31-12-2027, người dân di chuyển trong khu vực Vành đai 1 sẽ được miễn vé xe buýt công cộng (trừ các tuyến phục vụ kinh doanh du lịch).

Thành phố cũng đề xuất miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trên toàn địa bàn đến hết ngày 31-12-2030 trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt của đất nước và Thủ đô.

Trước đó, Hà Nội từng lấy ý kiến đối với dự thảo hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh với phạm vi rộng hơn. Theo phương án được công bố hồi tháng 5, mọi cá nhân sử dụng xe máy chạy xăng, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, khi chuyển sang xe máy điện sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng.

Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ dự kiến bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện, tối đa 15 triệu đồng.

Giải thích việc điều chỉnh chính sách, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ban đầu thành phố dự kiến hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi lộ trình chuyển đổi phương tiện, bao gồm người dân, hộ kinh doanh, tài xế công nghệ và doanh nghiệp vận tải.

Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến và thẩm tra, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho rằng việc mở rộng diện hỗ trợ có thể tạo áp lực lớn lên ngân sách, tiềm ẩn khó khăn trong quản lý và bảo đảm công bằng. Vì vậy, dự thảo mới được thu gọn, trước mắt ưu tiên hỗ trợ nhóm hộ nghèo.

Liên quan Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, sau hai lần lùi thời gian trình, nội dung này dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp thứ 4, khai mạc ngày 12-6.