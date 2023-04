Thiếu niên bị 2 phụ nữ lạ mặt chích kim tiêm khi đi tập thể dục trong khu đô thị

Anh L.K.T, ngụ tại TP Thủ Đức, TPHCM, cho biết đã thay mặt em trai để lên trình báo tại Công an phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, về sự việc bị chích kim tiêm vào người khi đi tập thể dục trong Khu đô thị Sala.

Ảnh minh họa

"Sự việc xảy ra vào khoảng 21h27 ngày 29/3/2023, em trai tôi đi tập thể dục cùng bạn trong Khu đô thị Sala. Khi đang đứng chụp hình cho bạn trên đường Nguyễn Cơ Thạch, gần siêu thị Emart Sala, thì em trai tôi bị 2 phụ nữ chạy xe chích kim tiêm vào người. Có một người đàn ông khác cũng bị chích kim tiêm khi đang chạy bộ gần đó", anh L.K.T cho biết.

Theo anh T., em trai của anh mới 16 tuổi và sau đó phải uống thuốc phơi nhiễm HIV trong 28 ngày. Anh T. mong mọi người cảnh giác.

Ngày 10/4/2023, Công an phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, cho báo chí biết, đã tiếp nhận trình báo của nạn nhân bị chích kim tiêm khi đang đi tập thể dục trong Khu đô thị Sala. "Vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết luận sẽ cung cấp cho báo chí biết", Công an phường An Lợi Đông đưa thông tin. Hiện cơ quan này đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức trích xuất camera khu vực nạn nhân trình báo để làm rõ.

Khu đô thị Sala nằm trên địa bàn phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức. Đây là khu đô thị mới, không đông đúc xe cộ nên được nhiều người dân chọn lựa làm địa điểm chạy bộ, tập thể dục mỗi ngày.

Sau khi đăng sự việc lên trang Facebook cá nhân, anh L.K.T đã nhận nhiều ý kiến công kích cá nhân nên đã phải xóa trạng thái. Anh T. thông báo trên trang cá nhân và cũng cho biết về việc đi trình báo công an, mong sự việc sớm được cơ quan công an làm rõ.