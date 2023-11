Thiếu niên 14 tuổi lái xe lạng lách trên cao tốc gây tai nạn, một người chết

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lúc 10h05 ngày 23/11, tại Km 209+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và một xe máy.

Thời điểm trên, ô tô khách do anh N.V.V. cầm lái, chạy hướng Hà Nội - Hà Nam đã va chạm với xe tuần tra giao thông của Công ty BOT do anh Đ.V.K. (33 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển và xe máy không gắn biển kiểm soát do L.T.N. (14 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển, phía sau chở chị T.T.V.

Xe máy liên tục đánh võng, tạt đầu xe tuần tra giao thông. (Ảnh cắt từ clip).

Vụ va chạm mạnh khiến thiếu niên L.T.N. bị thương, chị .TT.V. tử vong, 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ việc gây ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến phân luồng và bảo vệ hiện trường.

Đội 3 đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn đăng tải trên mạng xã hội, hai người đi xe máy phóng nhanh, lạng lách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, liên tục tạt đầu xe tuần tra giao thông.

Ít phút sau, xe máy và xe tuần tra giao thông xảy ra va chạm, đúng lúc đó xe khách từ phía sau đi tới gây ra vụ tai nạn liên hoàn.