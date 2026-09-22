Thiếu gia của tập đoàn nhựa lớn nhất nhì Sài Gòn, bận trăm công nghìn việc vẫn chăm con cực khéo, có hai cô công chúa xinh như thiên thần

Ông Cao Thắng sinh ra trong một gia đình có nền tảng kinh doanh tại TP.HCM, được biết đến là con trai của gia đình đứng sau Tân Hiệp Hưng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhựa. Sau khi nhóm Weboys tan rã cuối năm 2010, anh chuyển hướng sang kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Năm 2012, Ông Cao Thắng cùng Đông Nhi thành lập 6th Sense Entertainment JSC, sau đó tập trung nhiều hơn vào vai trò sản xuất, quản lý và đứng phía sau các dự án âm nhạc.

Nguồn: Ông Cao Thắng

Thế nhưng nếu chỉ nhìn vào gia thế hay công việc, rất khó hình dung hình ảnh Ông Cao Thắng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của gia đình. Đó có thể là một ông bố ngồi chơi cùng con, đưa con đi học, đưa các bé đi chơi, cùng ăn kem hay đơn giản là dành thời gian ở cạnh hai cô con gái. Những việc không quá đặc biệt nếu nhìn riêng lẻ, nhưng lại cho thấy cách nam doanh nhân tham gia vào đời sống của các con.

Đông Nhi từng chia sẻ rằng chồng không ngại thức đêm chăm con và khi cô chạy show, anh sẵn sàng trở thành một “ông bố bỉm sữa”. Nữ ca sĩ cũng nói rằng trong nhiều năm, Ông Cao Thắng đã lui về hậu trường để phát triển công ty giải trí và hỗ trợ cô trong sự nghiệp.

Nguồn: Ông Cao Thắng

Với Winnie và Hannie, Ông Cao Thắng không chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt. Anh cùng vợ đưa các con đi du lịch, đi học, tham gia những hoạt động gia đình và tạo ra rất nhiều trò chơi ngay tại nhà. Có những lúc chỉ là chơi trò trốn tìm, bắt chuột hay bày trò để hai cô bé có một buổi chiều vui vẻ. Khi không thể đưa con đến những khu vui chơi lớn, gia đình thậm chí còn biến không gian ở nhà thành một “công viên nước” mini với bể bơi phao dành riêng cho hai cô con gái.

Những khoảnh khắc như vậy phần nào cho thấy cách vợ chồng Đông Nhi nuôi con: Điều kiện vật chất đầy đủ nhưng không nhất thiết mọi niềm vui của trẻ đều phải đến từ những món đồ đắt tiền hay chuyến đi xa. Một chiếc bể phao, một trò chơi tự nghĩ ra hay một buổi ăn kem cùng bố mẹ cũng có thể trở thành kỷ niệm của tuổi thơ.

Nguồn: Ông Cao Thắng

Cặp đôi hiện có hai con gái là Winnie, tên thật Ông Yên Nhi, sinh năm 2020 và Hannie, tên thật Ông Gia Hân, sinh năm 2024. Hai bé thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ với những khoảnh khắc sinh hoạt gia đình. Gần đây, hình ảnh Hannie ở tuổi lên 2 tập làm việc nhà, tự cầm cây lau sàn và phụ bố mẹ dọn dẹp cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Với Winnie, vợ chồng Đông Nhi cũng tạo điều kiện để con tiếp xúc với nhiều hoạt động như tiếng Anh, ballet, hội họa, bơi lội, pickleball, cầu lông và gần đây là cưỡi ngựa. Tuy nhiên, Ông Cao Thắng từng cho biết bố mẹ sẽ tôn trọng sở thích của con thay vì áp đặt việc Winnie phải theo nghệ thuật chỉ vì bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực này.

Nguồn: Ông Cao Thắng

Không chỉ chăm con, Ông Cao Thắng còn duy trì cách đồng hành khá sát với Đông Nhi. Hai người bắt đầu gắn bó từ khi còn trẻ, trải qua hơn một thập kỷ yêu nhau trước khi kết hôn năm 2019. Năm 2025, Đông Nhi từng chia sẻ rằng cả hai không cố gắng “làm mới” nhau mà giữ mối quan hệ bằng cách sống thật, trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ. Cô cũng cho biết chồng không phải kiểu đàn ông thường xuyên tạo những bất ngờ lãng mạn, nhưng sự chân thành và tử tế của anh mới là điều cô trân trọng.

Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh của Ông Cao Thắng trong mắt công chúng những năm gần đây đã khác khá nhiều so với thời anh còn là một ca sĩ trẻ. Nếu trước đây người ta chú ý đến anh vì vẻ ngoài điển trai, gia thế hay chuyện tình với Đông Nhi, thì hiện tại, những khoảnh khắc đời thường bên vợ con lại là điều được quan tâm nhiều hơn.

Nguồn: Ông Cao Thắng

Một người đàn ông có thể sở hữu nhiều điều kiện để thuê người chăm sóc, đưa con đi chơi hay lo liệu mọi thứ trong gia đình, nhưng việc trực tiếp xuất hiện trong những sinh hoạt nhỏ của con lại là một câu chuyện khác. Ông Cao Thắng không nhất thiết phải làm những điều quá lớn. Đưa con đi học, chơi cùng con, ăn một que kem, bày trò cho hai cô bé cười hay dành thời gian ở cạnh vợ con đều là những việc rất bình thường.

Và có lẽ chính sự bình thường ấy khiến hình ảnh gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng được nhiều người yêu thích: phía sau cuộc sống đủ đầy vẫn là một ông bố sẵn sàng ngồi xuống chơi với con, một người chồng đồng hành cùng vợ và một gia đình cố gắng giữ những khoảng thời gian dành cho nhau giữa lịch trình bận rộn.