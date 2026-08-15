Con gái đầu của Đông Nhi - Ông Cao Thắng lại gây sốt MXH chỉ nhờ 1 đoạn clip ngắn, xinh yêu thế này ai cũng muốn có con gái

Mới đây, trang Facebook Winnie Hannie - nơi mà Đông Nhi lập để lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc trưởng thành của hai con gái Winnie và Hannie đã đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh cô chị cả Winnie trong một bộ váy đen xinh xắn. Chỉ sau ít giờ, đoạn video đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ gia đình nữ ca sĩ.

Trong clip, Winnie diện chiếc váy đen mang phong cách ballet với phần chân váy xòe nhẹ, kết hợp cùng mái tóc búi hai bên gọn gàng. Trên nền nhạc No Broke Boys, cô bé tự tin nhún nhảy, tạo dáng và lắc lư theo giai điệu một cách rất tự nhiên.

Nguồn: Winnie Hannie

Không phải những động tác vũ đạo quá cầu kỳ, chính sự hồn nhiên cùng những biểu cảm đáng yêu của Winnie mới là điều khiến người xem thích thú. Cô bé liên tục mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính và thoải mái thể hiện cảm xúc như một "người mẫu nhí" thực thụ.

Ở tuổi lên 6, Winnie ngày càng ra dáng thiếu nữ nhí với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ. So với những ngày đầu được bố mẹ chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, cô bé giờ đây đã tự tin hơn rất nhiều trước ống kính. Mỗi lần xuất hiện trong các video của gia đình, Winnie đều tỏ ra dạn dĩ, biết tạo dáng, trò chuyện và tương tác rất tự nhiên.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho vẻ ngoài ngày càng đáng yêu của ái nữ nhà Đông Nhi.

Có người viết: "Winnie lớn nhanh quá, càng lớn càng xinh".

Một tài khoản khác bình luận: "Đúng là con gái Đông Nhi, nhìn thần thái đáng yêu quá".

Nguồn: Winnie Hannie

Không ít người cũng nhận xét Winnie ngày càng bộc lộ sự tự tin mỗi khi đứng trước máy quay. Dù chỉ là những đoạn video đời thường, cô bé vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng vui vẻ và khiến người xem mỉm cười.

Từ khi chào đời, Winnie đã là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Đông Nhi và Ông Cao Thắng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái, từ những ngày đầu tập nói, đi học đến những chuyến du lịch cùng gia đình. Chính sự đáng yêu, hoạt bát và biểu cảm phong phú giúp Winnie sở hữu lượng người yêu mến đông đảo.

Đến nay, khi gia đình đã chào đón thêm cô em gái Hannie, trang Winnie Hannie cũng trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm của cả hai chị em. Dù có thêm em nhỏ, Winnie vẫn thường được khen là cô chị cả rất tình cảm, biết nhường nhịn và yêu thương em.

Nguồn: Winnie Hannie

Qua từng đoạn clip được bố mẹ chia sẻ, nhiều khán giả cũng nhận thấy Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn tạo điều kiện để các con được phát triển một cách tự nhiên. Thay vì ép buộc hay xây dựng hình ảnh quá chỉn chu, cả hai để các bé thoải mái vui chơi, nhảy múa và thể hiện cá tính đúng với lứa tuổi.

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần Winnie xuất hiện đều mang đến cảm giác rất gần gũi. Không cần sân khấu lớn hay những bộ trang phục cầu kỳ, chỉ với chiếc váy đen nhỏ xinh, vài động tác nhún nhảy theo điệu nhạc và nụ cười trong trẻo, cô bé đã đủ khiến người xem "đổ gục".

Nhiều cư dân mạng còn hài hước dự đoán nếu tiếp tục yêu thích ca hát và nhảy múa như hiện tại, biết đâu trong tương lai Winnie sẽ nối bước bố mẹ hoạt động nghệ thuật. Dù đó vẫn chỉ là câu chuyện của nhiều năm sau, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều khiến mọi người yêu mến nhất vẫn là hình ảnh một cô bé hồn nhiên, tự tin và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình.