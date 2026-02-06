Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã qua lại giữa mẹ chồng và con dâu đang được netizen chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Trong video, người mẹ chồng có những câu nói gay gắt nặng nề với con dâu dù mới chỉ sau 10 ngày sinh. Đáng nói, người chồng xuất hiện tại đó nhưng không có hành động can ngăn, còn nói thêm những câu khiến cuộc cãi vã càng thêm nghiêm trọng.

Trên trang cá nhân, người mẫu Lê Thúy đăng tải dòng trạng thái bày tỏ quan điểm của bản thân. Cô sốc khi hiện tại vẫn còn xuất hiện người chồng, mẹ chồng như vậy. Lê Thúy viết: "Thấy thương cho phận phụ nữ quá. Coi cái clip mà không tin nổi, 2026 rồi mà còn mẹ chồng và chồng kiểu này nữa hả ta ơi. Con người ta mới sinh, mới sinh cháu, sinh con cho nhà mình luôn ấy trời ơi".

Lê Thúy lên tiếng chia sẻ quan điểm của bản thân sau khi xem video này. Ảnh: FBNV

Trước khi lui về tập trung cho chuyện kinh doanh và chăm lo cho gia đình, Lê Thúy từng là chân dài được nhiều nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng. Vào năm 2015, Lê Thúy và ông xã Đỗ An chính thức kết hôn sau khoảng 1 năm hẹn hò. Cặp đôi quen biết nhau qua sự giới thiệu của ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên. Đỗ An cho biết trên sàn diễn, bà xã là người mẫu có gương mặt lạnh lùng nhưng ở ngoài đời, cô khá nữ tính.

"Thúy nhõng nhẽo như con mèo. Mỗi lần giận là tôi phải năn nỉ nhiều lắm. Cô ấy đặt sự tin tưởng tuyệt đối ở chồng và luôn nghĩ chồng là chỗ dựa vững chắc cho mình. Cô ấy muốn lúc nào cũng có cảm giác chồng ở bên cạnh để lo lắng, sắp xếp công việc, cuộc sống cho mình, dù bình thường Thúy có thể tự làm tốt", anh từng chia sẻ.

Vào năm 2015, Lê Thúy và ông xã Đỗ An chính thức kết hôn sau khoảng 1 năm hẹn hò. Ảnh: FBNV

Lê Thúy từng tiết lộ cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có mẹ chồng thấu hiểu và tâm lý. Dù đã kết hôn hơn 10 năm nhưng chưa có con, nữ người mẫu cho biết bản thân không hề phải đối mặt với áp lực hay sự thúc ép từ phía gia đình chồng. Theo Lê Thúy, kể từ khi về làm dâu, cô luôn nhận được sự yêu thương, cảm thông và ủng hộ từ mẹ chồng, đồng thời được tạo mọi điều kiện để yên tâm theo đuổi và phát triển sự nghiệp.

Chân dài 9x từng chia sẻ: "Vì nhà chồng tôi không có con gái nên tôi được bố mẹ chồng rất cưng chiều. Mọi việc trong gia đình mẹ thường lặng lẽ quán xuyến để tôi tập trung cho công việc. Bù lại, tôi thường xuyên rủ mẹ đi làm đẹp để chăm sóc lại vẻ ngoài cho mẹ. Nhân dịp Ngày của mẹ, tôi cùng chồng cố gắng dành thời gian bên mẹ để cám ơn sự hi sinh của mẹ cho hạnh phúc gia đình".

Lê Thúy cho biết từ ngày về làm dâu, mẹ chồng rất thương và tạo điều kiện cho cô phát triển sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Lê Thúy từng là gương mặt đình đám của làng mẫu Việt. Năm 2011, cô gây chú ý khi tham gia Vietnam’s Next Top Model và xuất sắc giành vị trí Á quân 2, trở thành một trong những thí sinh để lại dấu ấn đậm nét nhất mùa giải. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,84 m cùng gương mặt mang đậm tinh thần high fashion, Lê Thúy nhanh chóng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Trong những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, cô không tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vóc dáng gầy gò khác biệt. Khi sự nghiệp người mẫu đang trên đà thăng hoa, Lê Thúy bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi sàn diễn, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Ít ai biết trước đó, cô từng là vận động viên bóng chuyền và được tuyển chọn vào đội trẻ tỉnh Quảng Bình từ năm 13 tuổi. Bên cạnh vai trò người mẫu, Lê Thúy cũng từng thử sức với diễn xuất qua một số bộ phim như Bạn gái tôi là sếp, Siêu quậy có bầu…