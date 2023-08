Thiều Bảo Trâm sụt cân vì tập luyện để chuẩn bị cho màn trở lại cùng nhạc dance

Vừa chính thức công bố trở lại cùng sản phẩm "Chắc anh có nỗi khổ tâm", Thiều Bảo Trâm đã nhanh chóng gây ấn tượng với tạo hình lấy cảm hứng từ nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Không để người hâm mộ chờ lâu, Thiều Bảo Trâm tiếp tục hé lộ Teaser audio và Teaser MV, hứa hẹn về âm nhạc bắt tai, vũ đạo đẹp mắt đúng chuẩn thể loại Pop Dance. Trở lại sau hơn 1 năm từ mini album "after YOU", Thiều Bảo Trâm đang chứng minh sự thay đổi trong mọi khía cạnh để không lặp lại chính mình ở dự án mới.

Qua Teaser Audio "Chắc anh có nỗi khổ tâm", Thiều Bảo Trâm “nhá hàng” một phần điệp khúc với những câu hát về tâm tư của một cô gái khi quyết định chia tay người mình yêu: “Vậy giờ mình dừng lại thôi, đừng khóc, mình chẳng có tương lai, nên đừng bận tâm rằng ai là người đúng sai. Cả hai đứa đều khờ dại, tất cả để trời xanh an bài”. Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ, ngay khi nhận ca khúc này từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, cô đã lập tức ấn tượng với câu hát “Chấp nhận đi thôi, tất cả để trời xanh an bài”. Tuy nội dung của bài hát khá buồn và có bản phối gốc mang nhịp điệu chậm, nhưng Thiều Bảo Trâm và ekip đã làm việc cùng nhà sản xuất 2Pillz và Only C để tạo nên giai điệu sôi động, trẻ trung hơn.

Ở Teaser MV "Chắc anh có nỗi khổ tâm", Thiều Bảo Trâm chia sẻ thêm một câu hát: “Gặp nhau là duyên, nhưng chẳng có phận", hé lộ một kịch bản nhiều cảm xúc trong MV sắp phát hành. Nữ ca sĩ cũng khoe vũ đạo đồng đều, mượt mà cùng vũ đoàn. Đồng thời, một số khoảnh khắc trong MV cũng được hé lộ như các cô gái bỏ trái tim thuỷ tinh vào hũ gạo để cùng nhau cầu nguyện, hay cảnh Thiều Bảo Trâm đang quỳ trước tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp nhưng lại bị tất cả những cô gái khác quay lưng. Bối cảnh MV cũng được ekip chuẩn bị cầu kỳ, mở ra không gian huyền bí, đưa người xem lạc bước vào “xứ sở tình yêu” để khám phá câu chuyện âm nhạc của Thiều Bảo Trâm.

Teaser kết bằng concept chính mà Thiều Bảo Trâm xây dựng trong MV "Chắc anh có nỗi khổ tâm" là nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Hình ảnh Thiều Bảo Trâm giấu đi đôi tay trên poster cũng được mô phỏng theo tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng - tượng thần Vệ nữ thành Milo, khắc họa vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp mang tên Venus, cũng được coi là “phiên bản La Mã” của nữ thần Aphrodite theo thần thoại Hy Lạp.

Trở lại cùng dòng nhạc dance, Thiều Bảo Trâm chia sẻ: “Điều tôi tự tin khi hát dance đó là không gian được thể hiện đất diễn vũ đạo của mình. Bản thân tôi cũng chăm sóc sức khoẻ và hình thể ở trạng thái cân bằng để có thể bước lên sân khấu vừa hát live, vừa nhảy tốt nhất. Vũ đạo không phải là thử thách quá hóc búa đối với tôi, tuy nhiên, kể từ lúc bản phối hoàn thiện để dựng bài đến lúc quay MV chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Trong 3 tuần, ngày nào tôi cũng ở phòng tập để ôn bài, ráp đội hình với vũ công. Tôi cũng sụt 1 - 2 cân trong khoảng thời gian đó”.

Trước thềm ra mắt MV "Chắc anh có nỗi khổ tâm", Thiều Bảo Trâm bày tỏ: “Hơn 1 năm sản xuất dự án này cho tới lúc được ra mắt khán giả, tôi mới có thể an tâm thở phào vì mình sắp trình diễn nó trên sân khấu cùng với những gì mà ekip đã chuẩn bị cho concept này. Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục thử nghiệm một số concept khác lạ thông qua âm nhạc của mình”.

Thông qua ấn phẩm này, Thiều Bảo Trâm bày tỏ mong muốn tri ân người hâm mộ đã chờ đợi mình comeback sau 1 năm: “Trong sản phẩm comeback lần này, vì rất thích concept về nữ thần Aphrodite mà ekip đã tạo ra nên tôi quyết định làm cả phiên bản vật lý với những hình ảnh thuộc MV chưa công bố trên các nền tảng online. Tôi rất hy vọng mỗi single của mình đều sẽ có những ấn phẩm vật lý để khán giả và chính mình có thể lưu giữ làm kỷ niệm”.