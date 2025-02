Thiều Bảo Trâm đăng đàn ẩn ý, 1 chi tiết dự sắp bùng drama giữa lúc tình cũ nghi hẹn hò Hoa hậu?

Hồi đầu tháng 1/2025, showbiz Việt xôn xao khi Thiều Bảo Trâm công khai chuyện tan vỡ. Nữ ca sĩ viết tâm thư xác nhận đường ai nấy đi với bạn trai Việt kiều Pháp chỉ sau gần 1 năm gắn bó. Hậu đường ai nấy đi với tình trẻ, Thiều Bảo Trâm để lộ nhiều dấu hiệu "bất ổn", thế nhưng cô cho biết đã quen một mình nên sẽ sớm vượt qua. Một tháng sau biến cố chia tay, Thiều Bảo Trâm trở lại đường đua "sống ảo", liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường vui vẻ. Thế nhưng, đến mới đây cô lại tiếp tục dính vào thị phi tình ái.

Cụ thể, "thánh soi" phát hiện ra loạt hint cho rằng Hoa hậu Lê Hoàng Phương đang có mối quan hệ đặc biệt với Matthis - bạn trai cũ Thiều Bảo Trâm. Thậm chí, có nguồn tin cho biết cả hai đang tìm hiểu, Lê Hoàng Phương cũng tỏ vẻ ngại ngùng, "né vội" khi bị hỏi chuyện yêu đương. Dù đã thông báo chia tay, nhưng việc người cũ Thiều Bảo Trâm có người mới trong 1 tháng, lại còn là mỹ nhân showbiz Việt trong khi anh chàng ở Pháp càng khiến netizen bàn tán xôn xao. Giữa tâm điểm dư luận, chiều 8/2, Thiều Bảo Trâm đăng tải loạt ảnh xinh xắn, sang chảnh lên trang cá nhân và "thả thính": "Em bé của anh".

Động thái của Thiều Bảo Trâm, nữ ca sĩ vui vẻ tận hưởng cuộc sống

Sau chia tay, Thiều Bảo Trâm cũng không còn theo dõi người cũ

Đáng nói hơn, netizen cho rằng nữ ca sĩ đang "báo hiệu" sắp có drama khi ghép lời bài hát Đa Nghi, đoạn "Oh baby em nói xong chưa. Anh đâu có thói đong đưa. Toàn là họ tự tìm đến anh. Ai chối quanh làm gì. Oh baby em nói xong chưa. Ok thôi thế anh thua. Toàn là ngờ vực anh nói điêu. Thì còn tha thiết yêu làm gì" vào hình ảnh mới toanh này. Ngay thời điểm nhạy cảm như hiện tại, phản ứng này của Thiều Bảo Trâm khiến dân mạng không thể không nghi vấn cô đang "bóng gió", ẩn ý chuyện tình cũ có người mới.

Clip: Thiều Bảo Trâm lồng ghép lời bài hát gây chú ý giữa lúc Matthis nghi có người mới

Matthis là Việt kiều Pháp và từng là một tuyển thủ Esport chuyên nghiệp của VALORANT. Trong giới Esport, Matthis có nickname là nickname là MaTryXs. Matthis từng tham gia thi đấu tại Champions Tour Vietnam. Hiện anh đang ở song song cả 2 nơi - Pháp và Việt Nam. Vì sở hữu vẻ ngoài "không phải dạng vừa" với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao nên Matthis càng nhận thêm được nhiều sự chú ý.



Vào ngày 5/1, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi. Nữ ca sĩ viết: "Mọi người ơi, mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình cũng mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh tag 2 bọn mình vào nhau nữa. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy. Mọi người hãy theo dõi những chặng đường tiếp theo của Trâm nhé. Mình một mình cũng quen rồi nên mình sẽ tập trung quay lại với cuộc sống độc thân, tập trung làm việc hơn nữa. Mình không buồn để ảnh hưởng công việc đâu. Mọi người đừng lo nhé".

Thiều Bảo Trâm từng có giai đoạn ngọt ngào, sang tận Pháp để thăm tình trẻ

Về phía Lê Hoàng Phương, cô không trực tiếp phản hồi thông tin hẹn hò tình trẻ. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn khi mới đăng quang, khi được hỏi khi có người yêu sẽ công khai hay giấu kín, Lê Hoàng Phương trả lời: "Với tôi tình yêu là cái gì đó rất đẹp. Nếu người yêu sau này khiến tôi đủ tin tưởng, cảm giác muốn gắn bó và đồng hành như anh. Hoàng Nhật Nam và chị Phạm Kim Dung thì chắc chắn tôi không thể nào không lan toả sự yêu thương. Đó là một điều rất dễ thương, truyền cảm hứng để mọi người tin tưởng vào tình yêu, tình yêu là một chất xúc tác rất hay trong cuộc sống. Chuyện tương lai không ai biết trước được, tôi chưa có người yêu nên cũng chưa biết, đến lúc đấy tôi sẽ xem xét nên công khai hay không. Khi yêu mình cần trò chuyện, tôn trọng đối phương".

Lê Hoàng Phương bị soi đeo kính đôi với bạn trai cũ Thiều Bảo Trâm