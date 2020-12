Thiết kế nội thất văn phòng: Những điều doanh nghiệp cần phải biết

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, không gian làm việc là một trong những yếu tố tiên quyết đến hiệu suất công việc và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Dưới đây là những điều doanh nghiệp nên biết khi đầu tư thiết kế nội thất văn phòng.



Tầm quan trọng của thiết kế nội thất văn phòng

Theo một khảo sát, có tới 92% nhân viên văn phòng cho rằng hiệu quả và cảm hứng làm việc sẽ được cải thiện đáng kể nếu như không gian làm việc được thiết kế thân thiện và đẹp mắt. JLL ghi nhận, một số công ty đã bắt đầu thay đổi về mặt thiết kế cho văn phòng, đưa ra nhiều lựa chọn hơn trong loại không gian mà nhân viên có thể chọn để đạt năng suất cao nhất.

Bên cạnh đó, không gian làm việc phù hợp là môi trường lý tưởng cho việc gắn kết và phát triển bền vững của doanh nghiệp đó trong tương lai. Nhân viên khi làm việc trong không gian thoải mái sẽ sản sinh ra nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng đó tác động tốt đến công việc họ đang làm và đồng nghiệp. Đây chính là điều cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, thiết kế nội thất văn phòng không chỉ thể hiện gu và chất riêng của doanh nghiệp, mà nó còn nói lên nhiều điều về văn hóa, con người của chính doanh nghiệp đó.

Đảm bảo mức chi phí không bị đội lên quá nhiều

Để đầu tư vào thiết kế văn phòng nhằm mang lại môi trường làm việc an toàn và hiệu quả cho nhân viên, chi phí là vấn đề mà doanh nghiệp cũng cần phải chú ý. Cùng một không gian, diện tích, bản vẽ thiết kế nhưng doanh nghiệp có thể nhận được nhiều báo giá khác nhau. Mỗi đơn vị thiết kế thi công nội thất sẽ có một mức giá riêng, dựa trên sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.

Đa Lợi khảo sát, đo đạc mặt bằng trong ngày lên bản vẽ bố trí 2D, 3D miễn phí.

Không phải đơn vị nào cũng cung cấp được sản phẩm toàn diện với chi phí tối ưu. Một startup mới khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ chia sẻ:" Với đặc thù ngành nghề của chúng tôi, việc tìm đơn vị thiết kế văn phòng để có được một không gian làm việc giảm đi sự căng thẳng là điều quan trọng. Tìm hiểu qua nhiều đơn vị thiết kế tôi thấy Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Đa Lợi là một trong nhiều doanh nghiệp có mức giá hợp lý bậc nhất trên thị trường".

Sở dĩ, đơn vị này có được thế mạnh về giá là do có tiềm lực về nhà máy sản xuất rộng lớn, lên đến 10,500m2. Cùng với đó là hệ thống máy móc được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, đồng bộ bằng hệ thống CNC và áp dụng công nghệ 4.0 vào khâu vận hành. Toàn bộ quá trình thiết kế văn phòng, sản xuất tới thi công đều do Đa Lợi thực hiện mà không qua trung gian nên chi phí rất tiết kiệm, giá thành sản phẩm không bị đội lên so với dự toán kinh phí ban đầu.

Chọn đơn vị thiết kế uy tín

Như vậy, để có một không gian làm việc được tối ưu hóa, thiết kế linh hoạt và chuyên nghiệp nhất, các doanh nghiệp nên tìm đến các đơn vị thiết kế nội thất văn phòng uy tín.

Với sự mệnh là đơn vị tiên phong trong việc nắm bắt những xu hướng thiết kế văn phòng mới, hiện đại và sáng tạo. Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Đa Lợi đang là đơn vị thiết kế nội thất văn phòng uy tín được nhiều doanh nghiệp tin tưởng. "Done with passion – Thực hiện bằng đam mê là tôn chỉ hoạt động của nội thất Đa Lợi. Chúng tôi thực hiện tất cả các công việc nội thất để phục vụ khách hàng bằng niềm đam mê với nghề." – Đại diện của doanh nghiệp này chia sẻ.

Những gì Đa Lợi theo đuổi là cung cấp giải pháp không gian toàn diện nhất, không tìm kiếm cái lớn nhất hay cái đầu tiên, mà tìm kiếm ý định và dịch vụ chuyên nghiệp để tạo nên thương hiệu. Từ đó chinh phục khách hàng và tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp.

Đa Lợi đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhỏ trên khắp cả nước.

Với kinh nghiệm 16 năm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất văn phòng, Đa Lợi đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhỏ tìm ra những giải pháp không gian tối ưu nhất. Trong đó phải kể đến các đối tác lớn như: Daikin, Heineken, Hitachi, Trung Nam Land, Cen Land, Yida, Canon, Toshiba, Nissei, Brother...Coworking. Các khu công nghệp Thang Long IP, Yên Phong IP, VSIP Bắc Ninh, Vân Trung IP, Đồng Văn IP 1,2,3,4...

Bằng dịch vụ thiết kế nội thất văn phòng chuyên nghiệp, Đa Lợi tự tin chiếm lĩnh thị trường và chinh phục những khách hàng khó tính nhất.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 094.5857.666 – 0982168788

Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Showroom: 348A Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: noithatvanphong.com