Thiên tài kiệt xuất ở đâu rớt xuống Trái Đất: Trẻ măng mà khắp nhà toàn cúp, tiểu thuyết chả dám viết nam chính giống vậy

Mới đây, Owen Cooper đã một lần nữa khiến công chúng thán phục khi được vinh danh tại BAFTA - giải thưởng phim ảnh danh giá bậc nhất nước Anh. Trước khi nhận cúp tại BAFTA, Owen Cooper từng có được những chiến thắng thuyết phục tại các giải Emmy, Golden Globe, Critics Choice, Actor Award (SAG Awards) và Gotham Award.

Đáng nói hơn là ở 2 giải Emmy và Golden Globe, Owen Cooper đều đi vào lịch sử. Cậu là nam diễn viên trẻ nhất từng thắng giải diễn xuất Emmy, đồng thời là nam diễn viên trẻ thử hai có cúp tại Golden Globe.

Nhiều khán giả đã lên tiếng chúc mừng chàng trai trẻ, cũng như nói đùa rằng thế này thì chắc là có hệ thống (motip thường thấy trong các tiểu thuyết mạng Trung Quốc). Có thể bạn chưa biết, nhưng Owen Cooper mới chỉ 16 tuổi mà thôi. Anh chàng cũng mới chỉ bước chân vào showbiz từ năm 2025. Có lẽ, không quá khi nói rằng đến cả tiểu thuyết cũng chẳng dám viết nam chính thiên tài kiệt xuất đến thế.

Bình luận của netizen trước chiến thắng tại BAFTA của Owen Cooper:

- Debut không lâu là đạt luôn tới đỉnh cao sự nghiệp, haha. Rõ ràng là có hệ thống.

- Em nó nhai sạch không để lại vụn.

- Thần đồng diễn xuất, mong em ấy giữ được phong độ và có gia đình thương yêu. Đã có quá nhiều sao thần đồng bị gia đình lợi dụng và xuống dốc không phanh cũng vì gia đình.

- Đỉnh thật sự. Owen Cooper là thần.

- Chắc có hệ thống rồi chứ người bình thường sao mà bá đạo vậy được.

Thực vậy, Owen Cooper đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc trong Adolescence. Nam diễn viên đã khắc họa một cách hoàn hảo những diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp của nhân vật Jamie Miller, cậu thiếu niên mới 13 tuổi nhưng đã bị bắt vì nghi ngờ giết chết bạn học. Với những ai đã từng xem Adolescence, hẳn họ sẽ đều có chung nhận định rằng chính diễn xuất xuất thần của Owen Cooper là một trong những yếu tố quan trọng góp công giúp Adolescence nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trên toàn cầu.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng vốn dĩ mơ ước của Owen Cooper không phải trở thành diễn viên, mà là làm một ngôi sao bóng đá. Dẫu vậy, sau khi xem bộ phim The Impossible thì Owen Cooper đã thay đổi ý nghĩ. Niềm đam mê với điện ảnh được nhen nhóm, và cậu theo học tại The Drama Mob ở Manchester.

Về việc Owen Cooper góp mặt trong Adolescene, thời điểm nhà sản xuất - biên kịch Stephen Graham tổ chức tuyển chọn diễn viên cho bộ phim, Owen Cooper với đoạn clip tự quay trở thành 1 trong số hơn 500 ứng viên. Sau đó, cậu được mời đến thử vai trực tiếp rồi cuối cùng được "chọn mặt gửi vàng" cho vai Jamie Miller.

Ngoài vai diễn đỉnh cao trong Adolescene, Owen Cooper còn góp mặt trong các dự án phim khác. Cụ thể, cậu thể hiện nhân vật Callum trong phim Film Club chiếu trên kênh BBC Three. Trong phiên bản 2026 của Đồi Gió Hú, Owen Cooper được tin tưởng giao cho vai Heathcliff thời niên thiếu. Ngoài ra, nam diễn viên 16 tuổi cũng góp mặt trong Cry To Heaven, dự án điện ảnh mới của Tom Ford.

nguồn: Variety