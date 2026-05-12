Ngay vừa sáng nay: Vợ chồng nghệ sĩ showbiz lần lượt bị tuyên án 20 tháng và 22 tháng tù giam

Năm 2025, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) rúng động khi vợ chồng nam diễn viên Lý Uy (Sợi Dây Chuyền Định Mệnh) vướng vào vụ án giết người nghiêm trọng trong 1 tịnh xá tại Đài Bắc. Sau 3 lần bị thẩm tra với tư cách nhân chứng, họ đã trở thành bị cáo trong vụ án. Đến sáng nay (12/5), tòa đã mở phiên xét xử, tuyên án đối với những người có liên quan. Theo đó, Lý Uy bị phán 1 năm 10 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Vợ anh bị tuyên án 1 năm 8 tháng tù giam, còn kẻ chủ mưu nhà văn Vương Ôn bị tuyên án 12 năm tù. Tất cả bị cáo đều được hoãn thi hành án trong 5 năm.

Theo cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc), nạn nhân trong vụ án mạng là cô Thái. Cô đến tịnh xá tu tập và làm kế toán vào tháng 4-5/2024. Tại đây, cô Thái và nhà văn Vương Ôn xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là Vương Ôn không hài lòng với cách cô Thái tính toán sổ sách thu chi của tịnh xá. Tháng 7/2024, Vương Ôn vì ghim thù trong lòng nên đã xúi giục 2 nữ tín đồ họ Ngô và họ Khương bạo hành thân thể, đánh đập cô Thái. Nạn nhân được tiết lộ đã quỳ gối xin lỗi, cầu xin tha mạng nhưng vẫn bị hành hung tàn bạo. Đầu năm 2025, cô Thái rơi vào hôn mê và tử vong.

Sau khi cô Thái qua đời, Vương Ôn đã rút ruột toàn bộ tiền tiết kiệm 2 triệu TWD (khoảng 1,5 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Hắn và những người khác còn trói thi thể cô Thái bằng băng dính, dây ni lông vào xe đẩy rồi đưa đến hiện trường dàn dựng để giả làm 1 vụ tai nạn. Trong quá trình điều tra, phía cơ quan chức năng đã tìm thấy CCTV ghi lại hình ảnh nam diễn viên Lý Uy gặp gỡ nạn nhân trong ngày án mạng xảy ra. Buổi gặp mặt riêng tư này diễn ra tại quán trà của Lý Uy. Tuy nhiên, Lý Uy từ chối cung cấp nội dung cuộc gặp mặt, từ chối hợp tác, ngoan cố không khai nhận sự thật trong 3 lần bị triệu tập thẩm vấn.

Phải đến khi cơ quan chắc năng tìm được file ghi âm buộc tội Lý Uy lên kế hoạch cho các đồng phạm qua mặt cảnh sát, anh mới khai ra những người có mặt tại hiện trường vụ án. Tổng cộng có 13 người bị bắt giữ trong vụ việc, bao gồm cả vợ chồng Lý Uy.

Lý Uy sinh năm 1980, gia nhập showbiz vào năm 2000 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh được khán giả biết qua các phim như Khoảnh Khắc Ngọt Ngào, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, Sân Bóng Tình Yêu, Kiss of the Toast... Sau khi dòng phim thần tượng xứ Đài đi xuống, Lý Uy dần rời bỏ ngành giải trí. Anh chuyển sang kinh doanh đồ cổ, ấm trà cao cấp và chuyên tâm tu học Phật pháp. Nhiều năm qua, nam diễn viên sống kín tiếng. Do đó, không ai rõ anh kết hôn từ lúc nào, cũng như thân thế của vợ Lý Uy.

Chia sẻ với truyền thông về vụ việc của Lý Uy, nữ diễn viên Lý Nghiên Cẩn - bạn thân nam diễn viên - cho biết cô bị sốc khi hay tin anh bị điều tra. Đáng chú ý, Lý Nghiên Cẩn tiết lộ tính cách của Lý Uy đã thay đổi, luôn xa lánh bạn bè những năm gần đây. Trong khi đó, anh họ của Lý Uy nói không tiện phát ngôn về vụ việc, do không nắm rõ tình hình.

Nguồn: Sina, China Times