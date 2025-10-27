Trong đại hội chiêu thương của nền tảng Tencent, bộ phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (hay Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn) đã tung loạt poster toàn bộ đội hình. Ngay lập tức, nó đã khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt trước nhan sắc của dàn diễn viên tham gia, với nhiều gương mặt sở hữu ngoại hình cực kỳ ấn tượng.

Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính Mộ Dung Thanh Dịch.

Vương Sở Nhiên đảm nhận vai nữ chính Nhậm Tố Tố.

Tác phẩm này vốn nhận rất nhiều sự quan tâm nhờ sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc hàng đầu lứa 95 là Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Thế nhưng giờ đây, khán giả còn bị ấn tượng bởi những Phó Tân Bác, Từ Chấn Hiên, Hạc Thu, Vương Tử Tô và đặc biệt là mỹ nhân nổi tiếng Hồ Hạnh Nhi. Được biết, cô đóng vai khách mời đặc biệt, thể hiện nhân vật Trình Cẩn Chi.

Một vài bình luận từ netizen về dàn cast của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn:

- Ôi trời dàn diễn viên cỡ này mà phim không hot thì tôi ngạc nhiên lắm đấy. Đẹp quá đi mất. Vương Sở Nhiên với sườn xám là combo huỷ diệt.

- Poster quá đẹp, chờ ngày được gặp nhau.

- Mới poster đầu tiên thôi mà visual người nào người nấy đẹp điên cỡ này, chờ ngày phim lên sóng.

- Phim này visual đỉnh thiệt, mạnh ai nấy đệp từ chính đến phụ.

- Ai cũng đẹp vậy.

Nói thêm về Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau, kể câu chuyện về thế hệ đời sau của các nhân vật trong Không Kịp Nói Yêu Em. Được biết, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính Mộ Dung Thanh Dịch, con trai của Mộ Dung Bái Lâm. Trong khi đó, Vương Sở Nhiện đảm nhận vai nữ chính Nhậm Tố Tố.

Poster của các nhân vật khác trong phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn.

Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố có với nhau mối tình yêu hận triền miên. Họ từng có với nhau những ngày tháng tươi đẹp vô cùng, nhưng rồi những biến cố đã khiến họ phải rời xa nhau.

Vài năm sau, Nhậm Tố Tố tưởng như đã chết một lần nữa quay trở lại. Nhưng lần này, cô xuất hiện với thân phận là vị hôn thê của con trai cả nhà Mộ Dung, anh trai của Mộ Dung Thanh Dịch. Liệu rằng mối duyên giữa họ có thể được tiếp tục hay không?