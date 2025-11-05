Tối 5/11, diễn viên Thiên An bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ cảm xúc sau khi được xem trọn vẹn bộ phim Cải Mả dự án mà cô cùng ê-kíp đã gắn bó suốt hai năm qua.

“Cảm giác được nhìn lại từng phân đoạn được dựng chỉnh chu, bài bản... thật sự khó diễn tả hết niềm vui trong lòng”, cô viết. Nữ diễn viên cũng không né tránh khi nhắc lại những ồn ào từng khiến đoàn phim bị ảnh hưởng: “Dù trong quá trình đó có những chuyện cá nhân ngoài ý muốn xảy ra, vô tình ảnh hưởng đến ê-kíp... An xin lỗi vì điều đó.”

Hình ảnh Thiên An chia sẻ

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, bởi đây là lần hiếm hoi Thiên An trực tiếp nhắc đến những tranh cãi xoay quanh mình - từ tin đồn bị cắt vai, bị loại khỏi poster quảng bá, cho đến làn sóng đánh giá 1 sao trước ngày phim ra mắt.

Từ buổi họp báo vắng mặt đến nghi vấn “bị xóa khỏi phim”

Hồi đầu tháng 10, tại buổi ra mắt phim Cải Mả ở TP.HCM, dàn diễn viên Rima Thanh Vy, Avin Lu, Kiều Trinh, Lê Huỳnh... đều góp mặt. Tuy nhiên, Thiên An vắng bóng, khiến truyền thông và khán giả đặt câu hỏi: Liệu vai diễn của cô có bị cắt bỏ vì ồn ào đời tư?

Trước nghi vấn này, đạo diễn Thắng Vũ khẳng định: “Không ai bị cắt vai vì chuyện riêng. Khi ngồi trong phòng dựng, tôi làm việc theo cảm xúc và lý trí nghề nghiệp, chứ không vì chuyện của Thiên An trước hay sau này.”

Tuy nhiên, việc Thiên An biến mất khỏi poster quảng bá sau đó lại khiến câu chuyện thêm phần nhạy cảm.

Những thông tin mập mờ này vô tình khiến Thiên An trở thành tâm điểm bàn tán. Cô giữ im lặng suốt thời gian phim quảng bá, không xuất hiện tại sự kiện nào của đoàn, càng làm dấy lên suy đoán về mối quan hệ “rạn nứt” giữa cô và ê-kíp.

Trước khi phim chính thức công chiếu, mạng xã hội xuất hiện làn sóng rate 1 sao trên các nền tảng đánh giá phim với hàng trăm bình luận tiêu cực, trong đó nhiều ý kiến công kích hướng thẳng về cá nhân Thiên An. Điều đáng nói là phần lớn các tài khoản để lại đánh giá đều chưa xem phim. Trong khi đó, Thiên An không phản ứng công khai, chọn cách im lặng và tập trung vào quá trình hoàn thiện hậu kỳ cùng ê-kíp.

Cải Mả ra mắt, lời xin lỗi tạm khép lại một chặng đường sóng gió

Đến hiện tại, khi được ngồi xem trọn vẹn thành phẩm, Thiên An mới gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những người đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình. Dòng chia sẻ của cô được xem như một lời khép lại ồn ào, thể hiện sự tôn trọng dành cho tập thể và công chúng.

“Nếu có những chuyện cá nhân ngoài ý muốn khiến mọi người bị ảnh hưởng, An xin lỗi vì điều đó. Cảm ơn tất cả vì đã cùng nhau đi qua chặng đường này”, cô viết.

Cải Mả là dự án phim kinh dị Việt được thực hiện trong gần hai năm, với bối cảnh dân gian đậm màu sắc tâm linh. Sau nhiều biến cố, phim cuối cùng cũng được ra mắt, như cách Thiên An nói “thành quả của những người không bỏ cuộc”.

Dù kết quả doanh thu hay phản ứng khán giả ra sao, có thể nói hành trình của Cải Mả đã đủ kịch tính như chính câu chuyện trong phim: Nhiều sóng gió, nhiều tranh cãi.

Toàn bộ chia sẻ của Thiên An: Cuối cùng cũng được ngồi xem trọn vẹn thành phẩm mà cả ê-kíp Cải Mả đã ấp ủ suốt bao lâu nay. Cảm giác được nhìn lại từng phân đoạn được dựng chỉn chu, bài bản… thật sự khó diễn tả hết niềm vui trong lòng. Để tạo nên một bộ phim là cả hành trình dài của một tập thể, những con người luôn nỗ lực, đồng lòng, cùng nhau vượt qua những ngày tháng vừa vui vừa vất vả. Dù trong quá trình đó có những chuyện cá nhân ngoài ý muốn xảy ra, vô tình ảnh hưởng đến ê-kíp và các cô chú, anh chị đồng nghiệp… An xin lỗi vì điều đó. An thật lòng biết ơn tất cả mọi người đã luôn kiên nhẫn, thấu hiểu và tiếp tục đồng hành để bộ phim có thể đến được với khán giả hôm nay. Hy vọng rằng, khi xem Cải Mả, mọi người sẽ cảm nhận được tâm huyết và công sức của cả một tập thể đã dành trọn tình yêu cho điện ảnh. Cảm ơn tất cả mọi người, vì đã cùng nhau đi qua chặng đường này.



