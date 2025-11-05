Sau những ngày dài chờ đợi, cuối cùng các khán giả yêu mến Ji Chang Wook cũng được chứng kiến màn tái xuất của thần tượng với bộ phim The Manipulated (tựa Việt: Trò Chơi Thao Túng). Đây là phim 18+ thuộc thể loại hành động - tội phạm - giật gân, xoay quanh câu chuyện của nhân vật nam chính Park Tae Jung (Ji Chang Wook).

Từ một chàng trai trẻ với những hạnh phúc bình dị...

Park Tae Jung vốn là một chàng trai trẻ có cuộc sống bình thường như bao người. Anh hạnh phúc bên người yêu, làm công việc giao hàng, nuôi giấc mơ mở một cửa hàng cafe. Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ kể từ khoảnh khắc Park Tae Jung bị bắt vì tội giết người.

... cuộc sống của Park Tae Jung sụp đổ vì bị vu oan là kẻ giết người.

Thế nhưng thực tế, Park Tae Jung bị đổ oan và kẻ chủ mưu đứng sau thao túng tất cả là An Yo Han, CEO của một tập đoàn quyền lực. Giờ đây, Park Tae Jung phải học cách để tồn tại đằng sau song sắt, truy tìm sự thật và báo thù kẻ đã hãm hại mình. Đây là một hành trình hứa hẹn sẽ khiến anh phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Thể loại hành động vốn từng giúp Ji Chang Wook làm nên tên tuổi, chính vì thế nên sự kỳ vọng mà khán giả dành cho bộ phim 18+ The Manipulated là cực kỳ cao. Sau khi xem những tập đầu tiên, mọi người hoàn toàn không có bất cứ lý do gì để thất vọng. The Manipulated được nhận xét là một tác phẩm có nhịp độ rất nhanh, cuốn hút đến từng phút. Bên cạnh đó, màn thể hiện của dàn cast cũng cực kỳ ấn tượng.

Ji Chang Wook diễn xuất cực đỉnh trong phim 18+ The Manipulated.

Ji Chang Wook đảm nhận vai nam chính Park Tae Jung. Anh được khen hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Nam tài tử khắc họa trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc của nam chính, một người bình thường phải đối diện với những biến cố, những nỗi đau, sự sợ hãi khủn khiếp mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

Vai phản diện An Yo Han do Doh Kyung Soo thể hiện.

Ở chiều ngược lại, vai phản diện An Yo Han do Doh Kyung Soo thể hiện. Xuất thân là một thần tượng, tuy nhiên Doh Kyung Soo đã có những bước tiến dài kể từ khi dấn thân vào con đường diễn xuất. Và với The Manipulated, màn trình diễn của anh thực sự xứng đáng khen ngợi.

Mái tóc dài giúp Pyo Ye Jin thăng hạng nhan sắc.

Một gương mặt đáng chú ý khác trong bộ phim 18+ này là Pyo Ye Jin. Theo dõi The Manipulated, có lẽ nhiều khán giả sẽ phải bất ngờ trước nhan sắc khó tin của mỹ nhân sinh năm 1992. So với vai nữ hacker trong Taxi Driver - series phim làm nên tên tuổi của Pyo Ye Jin, ở tác phẩm này cô thăng hạng nhan sắc hơn rất nhiều khi vào vai Su Ji, người yêu của Park Tae Jung.

Mỹ nhân 27 tuổi vào vai Noh Eun Bi, đồng minh của Park Tae Jung trên con đường báo thù khốc liệt.

Xinh đẹp và mạnh mẽ, Jo Yoon Soo tạo ra một sức hút đặc biệt cho nhân vật Noh Eun Bi.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới mỹ nhân xinh đẹp Jo Yoon Soo, người vào vai Noh Eun Bi, đồng minh tin cậy của Tae Joong trong hành trình báo thù. Chịu nhiều bi kịch trong quá khứ, Eun Bi là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Dẫu vậy, ẩn sau bề ngoài lạnh lùng và dè dặt, cô lại ẩn chứa một khía cạnh yếu đuối, mong manh.

Một vài bình luận của khán giả trên về phim 18+ The Manipulated:

- Vừa xem xong tập đầu tiên. Mình đã bị cuốn hút vào câu chuyện và đang mong chờ Tae Jung trả thù những kẻ đã làm hại mình. Thời lượng các tập phim khá ngắn nên chắc mình sẽ xem hết phần còn lại.

- Wow, 4 tập đầu tiên thật sự điên rồ, chắc chắn là một trong những bộ phim 18+ dữ dội nhất tôi từng xem trong năm nay. Từng phút trôi qua đều khiến tôi bị cuốn hút, nhịp phim không ngừng nghỉ. Nó liên tục khiến tim tôi đập nhanh và máu tôi sôi lên cùng một lúc. Các tập 1-2 đã tạo tiền đề hoàn hảo cho cốt truyện chính. Chúng tàn khốc và nặng nề về mặt cảm xúc, nam chính đã trải qua quá nhiều điều đến nỗi tôi thực sự rơi nước mắt khi chứng kiến nỗi đau của anh ấy. Bạn thực sự có thể cảm nhận được sự bất lực và đau đớn của anh ấy. Các tập 3-4 chuyển sang kiểu hành động trong tù. Phân cảnh vượt ngục khiến tôi dán mắt vào màn hình và cuộc chiến quy mô trong tù sau đó rất ấn tượng. Cái kết của tập 4 ám chỉ một điều gì đó thậm chí còn đen tối hơn, gần như cảm giác như nhân vật phản diện đang tạo ra một bối cảnh theo phong cách Squid Game cho những tù nhân, bao gồm cả nam chính. Nhìn chung, tôi thực sự thích 4 tập đầu tiên này. Ji Chang Wook hoàn toàn nhập vai, diễn xuất, biểu cảm và các cảnh hành động của anh ấy đều tuyệt vời. Nhịp độ và cách khai thác của bộ phim khiến nó trở thành một trong những tác phẩm có mở màn hấp dẫn nhất mà tôi từng xem trong thời gian qua. Thực sự nóng lòng để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Có cảnh hôn của Ji Chang Wook và Pyo Ye Jin kìa, nhưng hạnh phúc chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Địa ngục của Tae Jung chính thức bắt đầu.

- Tôi đang xem tập thứ hai, nó hay hơn Gangnam B-Side gấp ngàn lần, phần âm nhạc thực sự đỉnh.

- Cảnh rượt đuổi mở đầu cháy quá.