Rạng sáng 21/10 (giờ Việt Nam), ban tổ chức Miss Grand International đăng tải bộ ảnh chụp chung của 10 thí sinh thắng giải Top 10 Best in Swimsuit. Trong đó, đại diện Việt Nam là Đoàn Thiên Ân cùng 4 cô gái đến từ Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Brazil vào top do được khán giả bình chọn. 5 người đẹp từ Colombia, Cộng hòa Séc, Indonesia, Puerto Rico và Tây Ban Nha được giám khảo bình chọn vào top.