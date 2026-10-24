Thiên Ân gặp sự cố thót tim trên thảm đỏ

Tối 23/10, Thiên Ân có mặt tại buổi ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 để chúc mừng Kỳ Duyên với vai diễn mới. Nàng hậu lựa chọn chiếc váy trắng dáng dài, thiết kế hở lưng với phần thân váy ôm nhẹ, mang đến vẻ ngoài thanh thoát và quyến rũ.

Đặc biệt, Thiên Ân còn mang theo một bó hoa lớn được gói bằng giấy màu kem, thắt nơ đỏ nổi bật. Hình ảnh nàng hậu diện váy trắng, tay ôm hoa xuất hiện trên thảm đỏ nhanh chóng thu hút ánh nhìn.

Tuy nhiên, khi đang tham gia sự kiện, người đẹp bất ngờ gặp một sự cố trang phục khiến những người xung quanh không khỏi giật mình. Cụ thể, phần dây áo của Thiên Ân bất ngờ bị tụt, đẩy nàng hậu vào tình huống khá khó xử.

Thiên Ân gặp sự cố trang phục khi đến chúc mừng Kỳ Duyên (Clip: @ditheosao)

Dây áo của Thiên Ân bất ngờ bung ra ngay lúc nàng hậu đang di chuyển

Giữa không gian đông người và nhiều ống kính đang hướng về phía mình, việc xử lý trang phục ngay lập tức không hề dễ dàng. May mắn là Kỳ Duyên có mặt bên cạnh và nhanh chóng nhận ra tình huống.

Nàng hậu lập tức khoác tay qua cổ Thiên Ân, khéo léo che chắn phần dây áo gặp sự cố, đồng thời đưa người đẹp vào phía trong để chỉnh sửa trang phục. Phản ứng nhanh nhạy của Kỳ Duyên giúp Thiên Ân có thêm thời gian xử lý tình huống riêng tư, tránh để sự cố trở nên khó xử hơn giữa thảm đỏ.

Kỳ Duyên ngay lập tức nhận ra sự cố và che chắn cho Thiên Ân

Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến dân tình chú ý bởi những hành động quan tâm dành cho nhau. Trước đó, tại buổi ra mắt phim Án Mạng Karaoke, Kỳ Duyên cũng mang một bó hoa lớn đến chúc mừng Thiên Ân. Cả hai liên tục có những tương tác thân thiết, từ nắm tay, ôm nhau đến những khoảnh khắc đứng cạnh đầy tình cảm trên thảm đỏ. Sau khi sự kiện kết thúc, Kỳ Duyên còn tự tay lái xe đưa Thiên Ân về, tiếp tục khiến netizen chú ý bởi sự chu đáo dành cho đối phương.

Từ việc chuẩn bị hoa đến chúc mừng những cột mốc quan trọng, cho tới phản ứng nhanh nhạy khi người kia gặp sự cố trang phục, Kỳ Duyên và Thiên Ân dường như luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt mỗi khi xuất hiện chung. Những hành động nối tiếp nhau ở các sự kiện khiến cư dân mạng không khỏi thích thú, liên tục bàn luận về mối quan hệ thân thiết của hai nàng hậu.

Kỳ Duyên mang bó hoa "khủng", công khai cử chỉ ngọt ngào bên Thiên Ân (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Trước đó, Kỳ Duyên nhiều lần công khai thể hiện sự quan tâm dành cho Thiên Ân. Cô gọi đối phương bằng biệt danh Bơ, thường xuyên tương tác dưới các bài đăng và dành những lời có cánh cho người đẹp sinh năm 2000. Không chỉ Kỳ Duyên, Thiên Ân còn công khai gọi đàn chị là "my boo" dưới một bài đăng trên mạng xã hội.

Trong talkshow The 30s, Kỳ Duyên chia sẻ: "Theo mình, có ba điều để nói về một mối quan hệ tốt. Thứ nhất, mình được là chính mình. Thứ hai, cả hai cùng giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn. Thứ ba, hai người che chở, bảo vệ nhau mỗi khi giông bão kéo đến. Với Duyên, đó là một mối quan hệ tốt.

Còn về Thiên Ân, em ấy là một người bạn đồng hành rất tốt, giúp mình trưởng thành hơn và được là chính mình. Ân nhìn nhỏ bé vậy thôi, nhỏ hơn mình bốn tuổi, nhưng là người rất biết cách bảo vệ và che chở cho mình. Dù mình có như thế nào thì Ân cũng luôn bao dung với mình. Đó là điều mình rất quý trọng ở cô ấy".

Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn đồng hành trong các sự kiện, thoải mái thể hiện tình cảm

Ảnh: FBNV