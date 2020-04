Thích cô gái nhưng không thổ lộ, chàng trai chỉ dám "thả thính" bằng icon bàn tay vẫy sau mỗi lần say và kết quả thật quen thuộc

Khi đã say loạng choạng, nhiều người thường không kiểm soát được cảm xúc và nhận thức của bản thân, hệ quả là dễ dẫn tới những hành động "củ chuối" và vô cùng khó đỡ.



Đơn cử như trường hợp của chàng thanh niên dưới đây, cứ mỗi lần say rượu là anh ta lại vào tin nhắn Facebook vẫy tay chào cô bạn thân nhưng không hề nói chuyện gì. Hành động này đã khiến anh chàng nhận về cái kết ê chề. Hôm sau tỉnh dậy anh bị block tin nhắn!

Tài khoản N.N viết: "Mọi người đã bao giờ block bạn mình vì vẫy tay với mình chưa?

Đây là thằng bạn mình, không hiểu vì lí do gì mà suốt ngày cứ vẫy tay với mình. Mà khi mình vẫy tay lại thì lại chả nói gì cả thế mới tức chứ.

Hồi Tết về nhà, thằng bạn chơi chung với 2 đứa mới nói cho mình biết lý do nó hay vẫy tay là vì khi ấy nó đang say. Mỗi lần nó vẫy tay là mỗi lần nó đang say mọi người ạ. Lần cuối nó vẫy tay là ngày 4/12 và lần đó cũng là lần mình chặn tin nhắn của nó luôn. Đến bây giờ mình chưa mở lại. Theo mọi người mình có nên mở tin nhắn lại với nó để nó có thể tiếp tục đam mê vẫy tay khi say rượu hay không?".

Kèm dưới lời chia sẻ là loạt hình chụp tin nhắn của N.N với bạn của cô gái.

Anh chàng chỉ vẫy tay với cô gái mà không hề có chuyện gì để nói.

Có thể thấy, N.N luôn bị bạn thả thính bởi loạt icon bàn tay vẫy trong tin nhắn Facebook. Khi cô gái trả lời lại thì đối phương cũng không hề nói gì. Ngược lại, anh bạn của N.N tiếp tục thả tiếp icon gây ám ảnh này.

Thậm chí khi N.N bức xúc và đe dọa rằng sẽ block bạn mình, anh chàng kia cũng không dừng lại.

Ngay sau khi chia sẻ bài viết, N.N nhận được nhiều sự ủng hộ của dân mạng. Nhiều người cho rằng nên làm vậy để chàng trai bỏ thói quen xấu mỗi lần say rượu. Và đặc biệt là bỏ việc uống say sưa đi vì nó không hề tốt cho sức khỏe của thanh niên này.

Số khác thì lại cho rằng có lẽ chàng trai đang "cảm nắng" cô gái mà không có cách nào nói ra nên đành dùng hành động này để gây sự chú ý của cô. Đáng nhẽ ra cô gái phải tinh ý để nhận ra điều này.

Hiện bài viết vẫn đang nhận về nhiều lượt quan tâm từ cộng đồng mạng.