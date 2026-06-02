Thi vào lớp 10 TP.HCM buổi cuối cùng: Bắt đầu thời gian làm bài môn Toán!

Sáng 2/6, các thí sinh TP.HCM tiếp tục dự thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu từ 8h và kết thúc vào 10h.

Đây là môn thi cuối cùng đối với phần lớn thí sinh đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên. Sau khi hoàn thành bài thi Toán, các em sẽ chính thức kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

8h00

Chính thức bắt đầu thời gian làm bài môn Toán.

7h10

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, các sĩ tử cũng đã hoàn toàn sẵn sàng vượt "ải" môn Toán.

7h00

Thời tiết sáng nay tại TP.HCM tương đối mát mẻ. Điều này giúp các phụ huynh ngồi chờ con đỡ vất vả hơn.

6h45

Các sĩ tử nhận được những lời cổ vũ vô cùng dễ thương từ gia đình và lực lượng tình nguyện viên. Đây chắc chắn sẽ là động lực giúp các em hoàn thành tốt bài thi môn Toán.

Video: Không khí trước cổng trường thi vào buổi thi cuối cùng

6h30

Tại trường THCS Colette, các sĩ tử hầu hết đã có mặt ở địa điểm thi, sẵn sàng chinh phục thử thách cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của mình.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng.

Trước đó, trong ngày 1/6, các thí sinh đã hoàn thành hai môn thi Ngữ Văn và Tiếng Anh. Theo ghi nhận tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố, phần lớn học sinh đánh giá đề thi năm nay có độ khó phù hợp, bám sát chương trình học và tương đối "dễ thở".

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, trong chiều nay, những thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp tương ứng với nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, với hơn 151.000 thí sinh tham dự. Năm nay, TP.HCM tuyển khoảng 118.955 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.