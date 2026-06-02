Bức ảnh tưởng cảm động hoá... cảm lạnh: Sao lại làm điều này trước mặt con trẻ?

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã ghi lại tình huống khiến nhiều người tranh cãi. Theo nội dung được chia sẻ, cha mẹ của một cậu bé tiểu học vừa xảy ra tranh cãi lớn vì chuyện gia đình. Tuy nhiên, sau khi làm hòa, hai người lại thể hiện tình cảm rất thân mật ngay trước mặt con. Điều khiến cư dân mạng chú ý không phải hành động của người lớn mà là biểu cảm của cậu bé đứng bên cạnh. Gương mặt em hiện rõ sự ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nếu đặt trong một bối cảnh khác, nhiều người có thể xem đây là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. (Ảnh cắt từ clip)

Nếu đặt trong một bối cảnh khác, nhiều người có thể xem đây là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Nhưng trong đoạn video này, cậu bé dường như vừa chứng kiến cảnh cha mẹ căng thẳng, mâu thuẫn, rồi ngay sau đó lại chuyển sang thể hiện tình cảm một cách quá đột ngột. Nhiều người cho rằng chính sự thay đổi cảm xúc quá nhanh này mới là điều khiến đứa trẻ khó tiếp nhận.

Một số cư dân mạng bình luận rằng cha mẹ nên chú ý hơn đến cảm nhận của con, đặc biệt khi trẻ còn nhỏ. Theo họ, việc để con liên tục chứng kiến những trạng thái cảm xúc cực đoan có thể khiến trẻ khó hiểu và thiếu cảm giác an toàn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc cha mẹ hòa giải và thể hiện tình cảm trước mặt con không phải điều đáng lên án. Điều quan trọng là cách người lớn xử lý mâu thuẫn và giải thích cho con hiểu những gì đang xảy ra.

Hành vi riêng của cha mẹ không đồng nghĩa với giáo dục cởi mở

Trẻ em có tâm lý non nớt và chưa đủ khả năng lý giải những biến chuyển cảm xúc quá mạnh của người lớn. Trong mắt cậu bé, chỉ vài phút trước cha mẹ còn bất hòa, nhưng ngay sau đó lại trở nên vô cùng thân thiết. Sự thay đổi đột ngột này có thể vượt quá khả năng nhận thức của trẻ và khiến các em cảm thấy khó hiểu.

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, trẻ có thể hình thành những nhận thức thiếu rõ ràng về ranh giới trong các mối quan hệ và cách ứng xử giữa người với người.

Giáo dục cởi mở không có nghĩa là để trẻ tham gia hoặc chứng kiến mọi hành vi của người lớn mà không có sự giải thích phù hợp. Giáo dục cởi mở là việc tôn trọng con, cho con không gian phát triển, đồng thời vẫn giúp con hiểu đâu là giới hạn, đâu là hành vi phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Ví dụ, một số phụ huynh cho phép con thể hiện cá tính riêng ngoài đời sống thường ngày nhưng vẫn yêu cầu con tuân thủ nội quy khi đến trường. Đó được xem là cách giáo dục linh hoạt nhưng có nguyên tắc.

Ngược lại, nếu cha mẹ không giúp con phân biệt đúng sai, không giải thích ý nghĩa của các hành vi mà trẻ chứng kiến, các em có thể chỉ còn lại sự hoang mang và nhiều câu hỏi không lời đáp.

Điều trẻ cần không chỉ là nhìn thấy tình cảm giữa cha mẹ, mà còn là cảm giác an toàn, sự ổn định về mặt cảm xúc và những lời giải thích phù hợp với độ tuổi để hiểu được thế giới của người lớn.