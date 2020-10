Thị trường ô tô cuối năm bắt đầu "nóng", giá rục rịch tăng

Cột mốc này đang thúc giục những khách hàng có nhu cầu mua xe hơi "chốt" xe sớm trước khi chính sách hỗ trợ này hết hạn áp dụng.

Sau khi suy giảm gần 20% dưới ảnh hưởng của COVID-19 và tháng Ngâu, thị trường ô tô tháng 9 đã tăng trưởng trở lại, đánh dấu sự chuyển mình của thị trường ô tô khi doanh số bán xe mới của các hãng chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm.

Nổi bật là Vinfast tăng 142%, Hyundai tăng 53%, Toyota và Suzuki cũng tăng trên 45% so với tháng 8. Sự tăng trưởng còn được thấy rõ ngay ở phân khúc xe tải với Thaco và Suzuki cùng tăng 16%. Tính chung cả số liệu của VAMA, TC Motor và Vinfast, thị trường xe mới tháng 9 tăng trưởng kỷ lục ở mức 42% so với tháng 8 và tăng 15% so với tháng 7.

Trao đổi với một khách hàng có nhu cầu mua xe, khách hàng này cho biết năm nay làm ăn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng do gia đình cần sử dụng, nên mới quyết định mua xe trong năm nay.

"Trong tháng 10 này có chương trình giảm giá là thứ nhất, và thứ 2 là chính sách giảm giá thuế trước bạ của nhà nước kích cầu tiêu dùng cho COVID-19. Nếu mà không có chương trình đấy giá xe cũng tương đối cao", anh Phạm Tiến Lực, Đông Anh, Hà Nội cho hay.

Hiện tại, hãng xe Hyundai vẫn tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về doanh số, khi cộng dồn đến hiện tại doanh số bán ra là hơn 50.000 chiếc. Trước những tín hiệu khởi sắc, đại lý xe của hãng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào quý 4/2020.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Huyndai An Khánh.

"Chuẩn bị cho đơn hàng của quý 4/2020, ban lãnh đạo công ty cũng đã điều chỉnh đơn hàng đặt nhà máy so với các quý trước rơi vào tầm 25 - 30%", ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hyundai An Khánh chia sẻ.

Theo một trang thông tin về Ô tô, tăng trưởng doanh số xe hơi tốt nhất năm nay thuộc về các mẫu xe của Vinfast, Hyundai và Toyota. Đây đều là những mẫu xe lắp ghép, sản xuất trong nước, được ưu đãi phí trước bạ cùng nhiều mức ưu đãi.

Đại diện Đại lý Ô tô Ford An Đô cho biết, nhờ các chương trình khuyến mại đang được áp dụng, lượng khách hàng quan tâm cũng tăng lên hẳn.

Ông Vũ Minh Hoàng, Giám đốc kênh thông tin oto.com.vn.

Ông Vũ Minh Hoàng, Giám đốc kênh thông tin oto.com.vn nhận định, việc các tháng cuối quý 4/2020 duy trì được doanh số như tháng 9, 10 vừa rồi là điều khả thi. Nếu giữ được như tháng 9,10, doanh số xe toàn thị trường năm nay sẽ bằng tầm 80 - 90% năm ngoái.

Các đại lý xe dự báo trong hai tháng tới, giá xe sẽ lên 1 chút do ít chương trình ưu đãi hơn, khi nhu cầu tăng, các khuyến mãi dành cho xe cũng sẽ giảm đi, các nhà máy cũng bớt dần ưu đãi cho đại lý.