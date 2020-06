Thị trưởng New York nói về con gái bị bắt trong cuộc biểu tình: "Con bé chỉ muốn nhìn thấy một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn"

CNN đưa tin, Chiara de Blasio - con gái của thị trưởng New York Bill de Blasio đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình hôm 30/5 do "tụ họp trái phép". Cô gái 25 tuổi đã cùng nhiều người chặn đứng các phương tiện trên đường phố, New York Post dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết. Chiara bị bắt giữ về đồn cảnh sát quận Manhattan nhưng đã được thả ra sau đó.



Việc bắt giữ xảy ra trong bối cảnh người dân Mỹ tại hàng trăm thành phố đã biểu tình đòi quyền bình đẳng cho người da màu và lên án sự tàn nhẫn của cảnh sát đối với cái chết của George Floyd.

Thị trưởng New York - Bill de Blasio - cho biết ông và gia đình đều dành sự tin tưởng cho con gái Chiara (Ảnh: Facebook)

Đến ngày 1/6 trong một buổi họp báo, thị trưởng Bill de Blasio nói rằng ban đầu ông chỉ biết tin về con gái khi được báo chí đặt câu hỏi. Nhưng sau đó, ông đã yêu cầu con gái giải thích mọi việc và được nghe một phiên bản khác của câu chuyện.



"Có một thực tế mà những người làm bố mẹ phải đối mặt, đó là bạn mãi không nhận ra các con mình đã trưởng thành và muốn phát triển cuộc sống theo ý mình. Có những lúc bạn còn cảm thấy bất ngờ. Và khi tôi phát hiện con gái đã bị bắt giữ, tôi đã cùng với vợ trò chuyện với con bé về toàn bộ câu chuyện" - thị trưởng nói với báo giới.

"Chiara khẳng định rõ ràng rằng mình đã tuân theo các hướng dẫn của cảnh sát" - thị trưởng nói thêm. Ông tin tưởng con gái của mình đã "biểu tình ôn hoà" và "không làm điều gì dẫn đến các phản ứng tiêu cực".

"Tôi yêu thương và tôn trọng con gái mình. Chiara là một người tốt, luôn muốn làm những điều có ích cho cộng đồng. Con bé mong muốn nhìn thấy một thế giới tốt hơn, hòa bình hơn. Chiara tin rằng xã hội cần phải có nhiều sự thay đổi, con bé quan tâm và sẵn sàng hành động để góp sức cho điều đó. Tôi cảm thấy tự hào về con" - ông de Blasio chia sẻ.

Thị trưởng Bill de Blasio phát biểu trong buổi họp báo ngày 1/6 về việc con gái bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, nguồn tin cảnh sát nói với New York Post lại cho thấy diễn biến khác biệt. Họ gọi nơi Chiara tham gia biểu tình là "điểm nóng" với "hàng ngàn người tụ tập la hét và chống trả với cảnh sát", thậm chí nhiều xe tuần tra bị đốt phá. Do vậy nhà chức trách mới bắt giữ một số người tham gia vì lí do "tụ họp trái phép". Khi bị bắt giữ, Chiara đã cung cấp địa chỉ của gia đình nhưng không nói mình là con gái của thị trưởng de Blasio.

Trùng hợp thay, trong đêm con gái bị bắt giữ (30/5), thị trưởng de Blasio cũng mở 1 cuộc họp báo vào tối muộn và kêu gọi người biểu tình "hãy trở về nhà". Suốt ngày thứ Bảy hôm đó, các cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa với những người tham gia quỳ gối tưởng niệm George Floyd, nhưng đến tối thì tình trạng đốt ô tô và ném vật cản vào cảnh sát đã bùng lên dữ dội.

Cũng như nhiều thành phố khác ở Mỹ, New York hiện chứng kiến cả những cuộc biểu tình ôn hòa lẫn hành vi bạo lực, thậm chí là lợi dụng rối loạn để hôi của, đốt phá... (Ảnh: AP)

Trong những ngày gần đây, thị trưởng de Blasio còn nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề biểu tình. Ông viết trên Twitter rằng "sự phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống đã ám ảnh cuộc sống của người da màu" trong suốt nhiều thập kỷ qua.

(Theo CNN, Fox News)