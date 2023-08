Thị trường bánh trung thu: Vừa bán vừa thăm dò

Sức mua èo uột

Tại góc đường Hải Thượng Lãn Ông - Trang Tử (quận 5) vài ngày qua, năm ki-ốt đã thắp đèn sáng để trưng bày đủ các loại bánh trung thu chay mặn chờ đón khách mua. Theo nhân viên tư vấn, các loại bánh có giá dao động từ 55.000-185.000 đồng/cái tùy loại 1-2 trứng. Ngoài các dòng bánh trung thu nướng, dẻo, chay truyền thống với các loại nhân đậu xanh, hạt sen, sữa dừa, thập cẩm… còn có các dòng bánh nhân 5 loại hạt, nhân bào ngư, gà quay, cua bát bửu, cốm dừa, đậu đỏ kiểu Nhật, việt quất.

Nhiều sạp hàng bánh trung thu mở bán sớm nhưng vắng khách mua. ảnh: U.P

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, khách có nhu cầu mua bánh khá èo uột. Nhân viên bán bánh trung thu trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cho biết, quầy sạp đã mở bán gần 5 ngày qua nhưng khách đến tìm hiểu, dò giá là chính. “Thời gian này sạp chỉ mới đưa một lượng bánh nhỏ thăm dò thị trường. Năm nay kinh tế khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào cao nên giá bánh tăng từ 2.000-5.000 đồng/bánh” - nhân viên cho biết.

Trong khi đó, tại nhiều chợ bán nguyên liệu làm bánh trung thu, lượng khách mua cũng không cao. Ghi nhận tại một số chợ lớn ở TPHCM như Bình Tây (quận 6), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), An Đông (quận 5), Tân Định (quận 1)… giá các loại hạt, mứt để làm nhân bánh trung thu hiện khá ổn định.

Bà Ứng Thị Liên - Trưởng ngành hàng bánh, kẹo, mứt chợ Bình Tây cho biết, khách chưa đặt mua nhiều nên tiểu thương nhập hàng nhỏ giọt chứ không dự trữ. Theo bà, sức tiêu thụ nguyên liệu làm bánh trung thu năm nay giảm khoảng 50% so với trước.

Nhiều năm nhập hàng bánh trung thu khi đến mùa, bà Lê Thị Trà My - chủ cửa hàng bánh kẹo trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân) cho biết, năm nay công nhân nghỉ việc nhiều nên lượng bánh tiêu thụ chắc chắn sẽ không bằng so với các năm trước. Chưa kể giá cả bánh tăng cao cũng ảnh hưởng đến sức mua của người dân.

“Hiện, tôi chỉ dám nhập hàng cầm chừng, vừa bán vừa dò thị trường. Mỗi dòng bánh chỉ nhập khoảng 20 cái. Hết thì nhập thêm chứ không dám trữ hàng vì sợ ôm lỗ. Sức mua hiện vẫn là ẩn số. Khoảng một tháng nữa, khi các công ty bắt đầu đặt hàng và người dân mua làm quà biếu tặng mới có thể biết được chính xác” - bà My chia sẻ.

Giá bánh tăng

Bất chấp những khó khăn từ thị trường, nhiều đại gia ngành bánh vẫn tăng sản lượng bánh trung thu cũng như nâng cấp chất lượng, mẫu mã. KIDO dự kiến tăng 50% sản lượng bánh trung thu so với năm 2022. Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO cho biết, năm 2022, hơn 300 tấn bánh trung thu KIDO đã “cháy hàng” trước thềm trung thu nên năm nay tập đoàn tự tin đặt mục tiêu sản xuất 450 tấn.

Vừa qua, tập đoàn này đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất bánh trung thu với công nghệ Nhật Bản nhằm tăng công suất sản xuất để cung ứng lượng hàng lớn cho thị trường. “Kết hợp mối quan hệ lâu năm cùng đối tác cung ứng nguyên liệu nên năm nay về mặt giá cả sẽ khá cạnh tranh” - ông Nguyên nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Thiện - Phó Tổng giám đốc Công ty Bibica thông tin, sản lượng bánh trung thu năm nay khoảng 600 tấn bánh các loại (tăng 20% so với năm ngoái). Do giá nguyên liệu đầu vào có sự gia tăng như bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%..., nên giá bánh tăng 5 - 10% so với năm ngoái, dao động từ 44.000 - 140.000 đồng/cái cho dòng bánh phổ thông, từ 300.000 - 2.600.000 đồng/hộp với dòng cao cấp.

Theo ông Thiện, nhu cầu thị trường có thể chậm so với mọi năm nên doanh nghiệp nghe ngóng thị trường để tính toán từng thời điểm sản xuất tùy theo sức mua. “Do công nhân nghỉ nhiều nên nhu cầu mua bánh trung thu của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với mọi năm. Do đó, chúng tôi không sản xuất để dự trữ nhiều như trước và cố gắng đa dạng chủng loại để người dân dễ mua”- ông Thiện thông tin.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery) Kao Siêu Lực cho hay, đơn vị đã nhận được đơn đặt hàng từ 17 công ty với tổng cộng hơn 2 triệu bánh, tăng khoảng 200.000 bánh so với năm 2022. Một số công ty trong nước thường đặt mua bánh trung thu nay đã ngưng hoạt động nhưng bù lại, có thêm nhiều công ty có vốn nước ngoài đặt mua. Năm nay, ABC tăng giá bánh trung thu các loại 3 - 5%, tương ứng với mức tăng giá của các loại nguyên liệu đầu vào.