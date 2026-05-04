Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có hơn 10 ngày đăng ký dự thi tốt nghiệp, từ 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5.

Mỗi thí sinh đăng ký dự thi 4 môn, trong đó Toán, Ngữ văn là môn bắt buộc và 2 môn tự chọn theo năng lực, nguyện vọng.

Trường hợp thí sinh có nguyện vọng miễn thi môn Ngoại ngữ, phải khai thông tin rõ ràng về loại chứng chỉ hợp lệ.

Một điểm mới nữa, Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh là năm nay mã số các đơn vị hành chính thay đổi sau sáp nhập chính quyền địa phương, do đó, cần tra cứu và cập nhật đúng mã tỉnh, thành phố khi đăng ký.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Theo số liệu được công bố, đến tối ngày 3/5, đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đăng ký trực tuyến chiếm gần 98,6%, thí sinh đăng ký trực tiếp chỉ 1,43%.

Năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao kỷ lục, những năm trước số này dao động khoảng 1 triệu đến hơn 1,1 triệu thí sinh.

Vẫn còn hơn 1 ngày để đăng ký và điều chỉnh thông tin, Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh rà soát lại thông tin cần thiết trước khi hệ thống đóng cửa đồng thời có kế hoạch ôn tập hiệu quả để tiến tới kỳ thi.

Thời điểm này, các trường THPT cũng được yêu cầu nhắc nhở thí sinh:

Thứ nhất, kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, đặc biệt là sự thống nhất của giấy tờ tùy thân và các minh chứng ưu tiên trên hệ thống để bảo vệ quyền lợi xét tuyển cho học sinh.

Thứ hai, kiểm tra kỹ các môn tự chọn. Học sinh không quên điểm mới quan trọng đó là, tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện vào đại học

Thứ ba, cần cân nhắc môn Ngoại ngữ để tối ưu hóa cơ hội vào các trường đại học tốp đầu. Theo xu hướng năm nay, phần lớn thí sinh đã chọn thi trực tiếp môn Ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển thực tế thay vì chỉ dùng chứng chỉ để miễn thi tốt nghiệp.

Thứ tư, cập nhật địa giới hành chính đảm bảo mọi thông tin về địa chỉ, đơn vị hành chính được cập nhật chính xác nhất để hồ sơ không bị sai sót.

Thứ năm, sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, và nhấn hoàn tất, các em bắt buộc phải xuất phiếu đăng ký dưới dạng PDF để lưu trữ và đối soát khi cần thiết.

Sự cẩn trọng trong khâu chuẩn bị hồ sơ chính là chìa khóa đầu tiên giúp các em tự tin bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6 tới.





Ngoài ra, thí sinh được lưu ý học kỹ quy chế thi để nắm bắt các quy định, tránh vi phạm quy chế dẫn đến trường hợp bị xử lý trừ điểm bài thi, đình chỉ thi, hủy kết quả thi đến xử lý hình sự nếu vi phạm gian lận nghiêm trọng liên quan đến lộ lọt đề thi, nhờ người thi hộ.

Đặc biệt, thí sinh cần hiểu quy định, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”, mọi hành vi làm lộ đề thi đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.