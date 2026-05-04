Thông tin Chính phủ đưa lời nhắc quan trọng về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang bước vào giai đoạn hoàn tất đăng ký dự thi, nhiều thí sinh vẫn còn băn khoăn về thời hạn chốt hồ sơ. Trước thực tế này, trang Thông tin Chính phủ mới đây đã đưa ra lời nhắc quan trọng nhằm tránh việc thí sinh bỏ lỡ mốc thời gian then chốt.

Cụ thể, hạn cuối để tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 17h ngày 5/5. Đây là mốc thời gian áp dụng chung cho cả thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do. Sau thời điểm này, hệ thống đăng ký sẽ đóng và không tiếp nhận thêm hồ sơ mới.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện nhiều câu hỏi liên quan đến thời hạn đăng ký, đặc biệt từ các thí sinh tự do. Việc nắm rõ thời gian và hoàn tất đăng ký đúng hạn là yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi dự thi cũng như xét công nhận tốt nghiệp của mỗi thí sinh.

Hạn cuối để tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 17h ngày 5/5

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tính đến 8h ngày 28/4, đã có 1.017.482 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, thí sinh lớp 12 chiếm đa số với 969.141 em (95,25%), trong khi 48.341 thí sinh tự do (4,75%) tham gia kỳ thi. Ngoài ra, có 6.331 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ.

Hình thức đăng ký trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế, với 1.004.398 thí sinh (98,71%) thực hiện đăng ký online, trong khi chỉ 13.084 thí sinh (1,29%) đăng ký trực tiếp. Thí sinh được phép điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi đến 17h ngày 5/5/2026, đồng thời đây cũng là hạn cuối để hoàn tất đăng ký trên hệ thống.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được tổ chức theo hình thức đăng ký trực tuyến từ ngày 24/4 đến 17h00 ngày 5/5. Để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh bắt buộc đăng ký dự thi môn Ngữ văn, Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn đã học ở lớp 12 như: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (công nghiệp hoặc nông nghiệp), Ngoại ngữ.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh có thể lựa chọn môn Ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường. Đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp, việc đăng ký dự thi nhằm phục vụ xét tuyển đại học sẽ được thực hiện theo nguyện vọng, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định mỗi bài thi tự chọn tối đa 2 môn.

Chỉ còn ít ngày trước khi hệ thống đóng lại, việc chủ động kiểm tra và hoàn tất hồ sơ là điều cần thiết đối với mọi thí sinh. Các thí sinh dự thi cần đặc biệt lưu ý vì chỉ cần một sai sót nhỏ hoặc chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền dự thi và cơ hội xét tuyển sau này.