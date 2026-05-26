Thi thể đang phân hủy được xác định là người đàn ông mà gia đình trình báo mất tích trước đó

Đức Anh,
Sau nhiều ngày mất tích, một người đàn ông ở Gia Lai được phát hiện tử vong trong rẫy, thi thể đã phân hủy.

Chiều 26-5, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai xác nhận người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực rẫy thuộc thôn Thuận Hòa.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân đi làm rẫy thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm ngửa dưới đất, bên cạnh là xe máy biển số 77K3-80xx.

Tại hiện trường còn có một ba lô và một bao tải màu xanh. Thi thể đã phân hủy, nạn nhân mặc quần xám, áo tối màu.

Theo người dân địa phương, thi thể nghi là ông H.T.N. (SN 1962, trú xã Bình Hiệp), người được gia đình trình báo mất tích từ ngày 16-5. Trước đó, ông N. rời nhà vào sáng sớm cùng ngày bằng xe máy và không trở về.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người thân đã có mặt tại hiện trường và bước đầu nhận dạng nạn nhân.

Hiện Công an xã Bình Hiệp đã bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Người Lao Động 05/26/2026 15:35 (GMT +7)
