Tối 16-5, UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn xã khiến 4 học sinh tử vong tại khu vực Sông Bánh Lái, thôn Ngọc Lâm 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp và quần áo của các em để lại bên bờ sông nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Hòa Mỹ đã huy động lực lượng Công an xã, Ban CHQS xã, lực lượng xung kích cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 em học sinh gồm: Nguyễn Anh Hào (SN 2017), Nguyễn Gia Bảo (SN 2015), Nguyễn Nhật Bảo (SN 2012) và Nguyễn Bảo Phúc (SN 2015), cùng trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.