Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu vực rạch Hiệp Ân.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 14/5, Trạm CSGT đường thủy Cây Khô thuộc Phòng CSGT (PCC08), Công an TP.HCM tuần tra trên tuyến rạch Hiệp Ân (đoạn cặp bờ kè khu dân cư Thanh Niên, ấp 99, xã Nhà Bè) thì phát hiện một tử thi nam đang trôi trong tư thế nằm úp mặt xuống nước.

Hình xăm trên thi thể nam thanh niên nổi trên rạch Hiệp Ân

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Qua kiểm tra, nạn nhân khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1m65, dáng người trung bình, tóc ngắn đen thẳng. Thời điểm phát hiện, người này mặc quần thun ngắn màu đen.

Đáng chú ý, trên hai tay, 2 chân và lưng nạn nhân có hình xăm (hình Samurai, rồng và hoa mẫu đơn).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm nêu trên, vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01- Đội 3 - Tổ Nhà Bè). Địa chỉ liên hệ số 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè điện thoại: 0963.230.988 gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn để phối hợp giải quyết.