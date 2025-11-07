Mới đây, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Malaysia, khiến những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào, đan xen cảm giác xót xa và tiếc nuối. Giá người mẹ bình tĩnh hơn thì có thể vấn đề đã được giải quyết và đã không có bi kịch như vậy.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc mới xảy ra hôm thứ Ba, 4/11 vừa qua. Cảnh sát trưởng Kulim được cho là đã đến một ngôi nhà ở Taman Perak, huyện Kulim, bang Kedah, vào khoảng nửa đêm và phát hiện người phụ nữ 30 tuổi treo cổ trên quạt trần trong khi con gái cô được tìm thấy đã tử vong trên một tấm nệm gần đó, theo tờ New Straits Times.

Cậu con trai 7 tuổi của người phụ nữ may mắn sống sót nhưng được tìm thấy với những vết thương trên cổ và vết thương ở hàm.

Hiện trường vụ việc đau lòng tại Malaysia.

Người phụ nữ được cho là đã đau khổ vì mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến quyết định kết liễu cuộc đời. May mắn là bé trai đã có thể trốn thoát và kêu cứu với hàng xóm. Cảnh sát sau đó tìm thấy hai mảnh giấy viết tay trong phòng khách, được coi là thư tuyệt mệnh của người mẹ. Trong lá thư này, cô đã gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự bất lực trước nỗi đau mà mình phải gánh chịu.

"Tôi xin lỗi mọi người, đây là 'chuyến đi cuối cùng' của tôi và tôi không thể chịu đựng thêm nỗi đau này nữa. Các con của tôi không thể ở lại với bất kỳ ai, đó là lý do tại sao tôi buộc phải đưa chúng đi cùng", cô viết.

Người phụ nữ cũng cảm ơn bạn bè và nói thêm rằng họ không liên quan gì đến quyết định của cô. Giấy tờ tùy thân của cô và hai đứa trẻ đã được tìm thấy bên cạnh những mảnh giấy. Việc điều tra không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc đột nhập, và các thi thể không có thương tích bên ngoài nào khác ngoài những dấu hiệu phù hợp với việc bị siết cổ và ngạt thở. Hiện thi thể của 2 mẹ con đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi, trong khi cậu con trai đang được điều trị tại Bệnh viện Kulim.

(Theo Mothership)