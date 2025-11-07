Hai chị em gái, Putri Setya Gita Pratiwi (23 tuổi) và Intan Ayu Sulistyowati (19 tuổi), được người dân phát hiện trong tình trạng kiệt sức bên cạnh thi thể người mẹ đã qua đời, sau gần một tháng sống mà không ăn uống gì ngoài nước trắng.

Sự việc diễn ra tại thôn Songopuro, làng Bebengan, huyện Boja. Hôm 1/11/2025, hàng xóm quanh khu vực bắt đầu ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ căn nhà của ba mẹ con nên báo chính quyền. Khi cửa bị phá, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bà Setyaningsih (51 tuổi) cùng hai con gái đang nằm bên cạnh trong tình trạng rất yếu.

Theo lời kể của Putri, mọi chuyện bắt đầu từ ngày 4/10, khi mẹ cô đổ bệnh nặng. Suốt thời gian đó, hai chị em chỉ quanh quẩn trong nhà, không tìm đến ai giúp đỡ. Đến ngày 13/10, bà Setyaningsih qua đời, để lại lời dặn cuối: “Đừng làm phiền hàng xóm.”

“Vì mẹ nói không muốn làm phiền ai, nên chúng tôi không báo cho ai biết,” Putri kể trong giọng yếu ớt.

Từ hôm đó, cô khóa chặt cửa nhà, không ra ngoài mua đồ ăn, chỉ đun nước giếng để uống qua ngày. Hai chị em sống như vậy suốt 28 ngày cho đến khi được phát hiện và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Muhammadiyah Boja.

Bác sĩ Arfa Bima F., người trực tiếp điều trị, cho biết cả hai nhập viện trong tình trạng mất nước nặng, cơ thể rã rời nhưng chỉ số đường huyết vẫn ở mức bình thường. “Cả hai đều rất yếu, nhưng may mắn chưa bị tổn thương cơ quan nội tạng. Hiện sức khỏe đang dần hồi phục, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng loạn và cần được theo dõi thêm,” ông nói.

Theo Wastoni, trưởng làng Bebengan, gia đình bà Setyaningsih vốn có điều kiện khá giả và được đánh giá là hiền lành, sống kín tiếng. “Khi tìm thấy, cửa nhà bị khóa từ bên trong, còn được chèn thêm bằng ghế,” ông kể. Người dân sau đó đã chung tay tắm rửa, lo hậu sự cho người mẹ, trong khi hai cô con gái được đưa đi điều trị.

Bà Dyah Kartika Permanasari - Chủ tịch huyện Kendal, đã đến thăm hai chị em tại bệnh viện và xúc động nói: “Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, hai con vẫn ở bên mẹ đến phút cuối, không rời nửa bước. Các con thật sự là những đứa trẻ hiếu thảo.”

Bà cũng chỉ đạo Sở Xã hội huyện Kendal tiếp nhận Putri và Intan, hỗ trợ tâm lý và đào tạo nghề cho họ tại Trung tâm bảo trợ Margi Utomo để sớm ổn định cuộc sống. “Hai cháu sẽ được dạy nghề và sau đó được hỗ trợ dụng cụ làm việc để có thể tự mưu sinh tại nhà,” bà nói thêm.

Hiện chi phí điều trị của hai chị em đã được bảo hiểm y tế quốc gia (BPJS) tái kích hoạt và chi trả toàn bộ.

