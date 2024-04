Thí sinh tại Việt Nam chính thức được thi lại 1 kĩ năng trong bài thi IELTS

Thông tin từ Hội đồng Anh cho biết Bộ GD&ĐT đã chính thức cấp phép cho Hội đồng Anh tổ chức hình thức Thi lại một kỹ năng – IELTS One Skill Retake tại Việt Nam. Sáng kiến mới này mang đến cho các thí sinh cơ hội có thể thi lại một kỹ năng bất kỳ trong 4 kỹ năng – Nghe, Nói, Đọc hoặc Viết của bài thi IELTS thay vì phải thi lại toàn bộ bài thi.





Tính năng IELTS One Skill Retake lần đầu được giới thiệu tại Úc vào tháng 11/2022 và hiện đã được triển khai tại 112 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó bao gồm các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Cam-pu-chia, Malaysia và Philippines.

Bắt đầu từ ngày 4/4, các thí sinh tại Việt Nam đã có thể đăng ký thi IELTS One Skill Retake với Hội đồng Anh thông qua hệ thống đăng ký thi trực tuyến.

Để thực hiện đăng ký, thí sinh cần bắt đầu từ bước đăng nhập vào cổng thông tin dành cho thí sinh (Test Taker Portal) của Hội đồng Anh để xem kết quả thi IELTS của mình. Nếu muốn cải thiện kết quả của một kỹ năng cụ thể, thí sinh chỉ cần chọn nút Retake xuất hiện bên cạnh kỹ năng đó. Lệ phí thi IELTS One Skill Retake là 2.940.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Ngày thi IELTS One Skill Retake đầu tiên của Hội đồng Anh sẽ diễn ra từ 14/4 theo lịch thi IELTS trên máy thông thường. Các thí sinh thi lại một kỹ năng có thể lựa chọn thời gian thi phù hợp tại một trong các địa điểm thi IELTS trên máy của Hội đồng Anh ở các tỉnh/thành trên cả nước.

Để có thể đăng ký thi IELTS One Skill Retake, các thí sinh cần đảm bảo đủ ba điều kiện, bao gồm: đã hoàn tất tham dự kỳ thi IELTS trên máy tính; nhận được kết quả thi ban đầu từ một trung tâm khảo thí có cung cấp chức năng IELTS One Skill Retake; đăng ký thi IELTS One Skill Retake trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất bài thi IELTS đầu tiên. Ngoài ra, thí sinh chỉ có thể đăng ký thi lại một kỹ năng với mỗi lượt thi IELTS đã hoàn thành.

Những thí sinh ở Việt Nam chọn thi lại một kỹ năng IELTS sẽ nhận được Bảng điểm mới bao gồm điểm thi IELTS One Skill Retake được cập nhật cùng với điểm của ba kỹ năng còn lại đã đạt được trong bài thi đầu tiên. Thí sinh có quyền lựa chọn sử dụng bảng điểm ban đầu hoặc bảng điểm mới.