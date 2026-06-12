Clip dạy con thành "Steve Jobs Việt Nam" nhận "ha ha" nhiều nhất lúc này: Xem tới đâu áp lực tới đó!

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một người mẹ miệt mài dùng phương pháp tráo thẻ (flashcard) để dạy học cho đứa con mới... 3 tháng tuổi. Rất nhanh chóng, đoạn clip đã thu hút lượng tương tác khổng lồ với hàng nghìn bình luận ngỡ ngàng xen lẫn những biểu tượng cảm xúc "ha ha".

Xem clip, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng trước một lớp học đặc biệt tại gia. Người mẹ liên tục tráo các tấm thẻ trước mắt con với tốc độ chóng mặt, từ nhận diện đồ vật màu đỏ, dụng cụ làm vườn cho đến các loại củ quả... Đáng nói hơn, sau khi đọc vanh vách các con số, người mẹ tiếp tục chuyển sang dạy... phép tính cộng trong phạm vi 1.

"Lộ trình đào tạo giai yêu thành Steve Jobs Việt Nam. Mới 3 tháng mà đã thế này, khả năng các bạn cùng lứa đi nhà trẻ thì bé đã đi thi THPT luôn" , người chia sẻ đoạn clip hài hước bình luận.

Dù đây có thể chỉ là một khoảnh khắc vui đùa ngẫu hứng của hai mẹ con để "bắt trend" trên mạng xã hội, nhưng câu chuyện dạy học cho bé 3 tháng tuổi lại vô tình chạm đúng vào chủ đề luôn được hội bỉm sữa quan tâm: Giáo dục sớm.

Từ lâu, khái niệm này đã không còn xa lạ. Khoa học cũng chứng minh việc trò chuyện, cho con tiếp xúc với màu sắc, âm thanh ở giai đoạn đầu đời rất tốt cho sự phát triển của não bộ. Thế nhưng, ranh giới giữa việc "kích thích giác quan" vui vẻ và việc vô tình biến nó thành một "áp lực vô hình" đôi khi lại rất mong manh.

Ở độ tuổi 3 tháng, thế giới của một em bé thực ra đơn giản lắm: Chỉ cần những cái ôm, tiếng cười, sự tương tác ấm áp của ba mẹ và những giấc ngủ thật ngon để lớn lên khỏe mạnh. Việc "làm quen" với các con số hay phép tính, nếu có, cũng chỉ nên dừng lại như một trò chơi tương tác vui vẻ, thay vì kỳ vọng con phải ghi nhớ hay hiểu được logic toán học.

Tâm lý mong con thông minh, nhanh nhẹn là niềm mong mỏi hoàn toàn chính đáng của bất kỳ ai làm cha làm mẹ. Nhất là trong thời đại mà đi đâu cũng thấy "thần đồng", phụ huynh rất dễ rơi vào trạng thái sốt ruột, sợ con mình chịu thiệt thòi hay đi chậm hơn các bạn. Thế nhưng, nuôi dạy một đứa trẻ giống như việc chăm một cái cây nhỏ: Cần thời gian để bén rễ, nảy mầm rồi mới đơm hoa. Cứ để rễ bám thật chắc vào đất, cây tự khắc sẽ lớn lên khỏe mạnh và vững vàng.

Sau tất cả, giáo dục sớm cốt cốt lõi vẫn là sự đồng hành và thấu hiểu tiến trình phát triển tự nhiên của con. Điều quý giá nhất mà cha mẹ có thể tặng cho một em bé 3 tháng tuổi chính là một không gian bình yên, những cử chỉ âu yếm và một tuổi thơ trọn vẹn tiếng cười. Đó mới chính là bệ phóng vững chắc nhất cho hành trình trưởng thành của con sau này.