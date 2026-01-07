Thí sinh Miss Ocean World Business 2026 lan tỏa yêu thương qua chương trình thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ”

Ngày 6/1/2026, các thí sinh Miss Ocean World Business Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới đã tham gia chương trình thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TP.HCM – Cơ sở 3 (phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu). Hoạt động mở màn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ định hướng của cuộc thi: tôn vinh vẻ đẹp toàn diện, nơi nhan sắc song hành cùng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái.

Trong khuôn khổ chương trình, thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm (SBD 099) – Chủ tịch CLB thiện nguyện Tâm Hương – Kết nối yêu thương – là một trong những gương mặt để lại dấu ấn rõ nét. Cô đã trao tổng cộng 70 triệu đồng cho các đối tượng yếu thế, trong đó 50 triệu đồng dành cho trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật tại cơ sở 3 (phường Rạch Dừa), 20 triệu đồng hỗ trợ các cụ già không nơi nương tựa tại cơ sở 2 (Phú Mỹ). Sự hiện diện và đóng góp trực tiếp của Thanh Tâm được xem là điểm nhấn nổi bật của hoạt động thiện nguyện mở màn cuộc thi năm nay.

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TP.HCM – Cơ sở 3 hiện đang nuôi dưỡng, hỗ trợ khoảng 540 người yếu thế mỗi năm, gồm trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, người già neo đơn và người không nơi nương tựa. Riêng tại cơ sở này, hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như bị bỏ rơi, thất lạc gia đình hoặc khuyết tật đang được chăm sóc toàn diện về dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Vũ Thị Thanh Tâm (SBD 099)

Bên cạnh đóng góp của thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới 2025 Lucy Hà – đại diện Ban tổ chức – cũng đã trao tặng Trung tâm 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực như sách vở, đồ chơi, bánh kẹo. Các thí sinh Miss Ocean World Business 2026 đồng thời chung tay ủng hộ, với tổng giá trị đóng góp hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ về lý do đến với cuộc thi, thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm cho biết nhiều năm qua cô dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện cùng CLB Kết nối yêu thương, từ hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai đến chăm lo cho trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn. “Sức của một cá nhân là rất nhỏ, nhưng khi nhiều tấm lòng cùng kết nối, chúng ta có thể tạo ra những giá trị lớn hơn cho cộng đồng”, cô chia sẻ.

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” được xem là dấu mốc mở đầu cho hành trình Miss Ocean World Business 2026 – đấu trường nhan sắc kết hợp trí tuệ, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình gắn liền với nhân phẩm, trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của nữ doanh nhân Việt Nam.

Đánh giá về chất lượng thí sinh, ông Vương Duy Biên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – nhận định Miss Ocean World Business 2026 gây ấn tượng khi nhiều thí sinh là những nữ doanh nhân quen thuộc với các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. “Họ không chỉ đẹp về hình thể, mà còn sáng trong trí tuệ và đẹp ở trái tim”, ông chia sẻ.

Theo Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Lucy Hà – Founder, Chủ tịch cuộc thi kiêm Trưởng ban giám khảo – Miss Ocean World Business 2026 không chỉ tìm kiếm nhan sắc, mà hướng tới những nữ doanh nhân tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo, biết lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Ca sĩ Nguyễn Hưng – thành viên Ban giám khảo – cho rằng mùa giải năm nay đặc biệt khi Top 23 thí sinh có độ tuổi trải dài từ 25 đến 55, đều là những nữ doanh nhân đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng. “Người đăng quang cần đẹp toàn diện, từ ngoại hình, trí tuệ đến bản lĩnh và lòng nhân ái”, anh nhận định.

Từ hoạt động thiện nguyện mở đầu, Miss Ocean World Business 2026 đang dần khẳng định sức hút không chỉ bằng danh hiệu, mà bằng những giá trị nhân văn bền vững.



