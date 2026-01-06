Người đẹp Hoa hậu Du lịch Việt Nam Nguyễn Phương Linh gây chú ý với vẻ đẹp tri thức, nhẹ nhàng và thanh lịch

Trong một cuộc thi đề cao giá trị văn hóa và con người Việt Nam, Phương Linh lựa chọn cách thể hiện chừng mực, nhất quán, tập trung vào chiều sâu thay vì những yếu tố gây chú ý tức thời.

Sinh năm 2002, Phương Linh sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét thanh tú và thần thái tự nhiên. Cô gái đến từ Hà Nội cũng nổi bật với vóc dáng cân đối, gợi cảm cùng chiều cao 171cm. Hoa hậu Du lịch Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp thứ 2 sau khi lọt vào Chung kết Top 10 Người đẹp Du lịch Miss World Vietnam hồi 2023. Chia sẻ về quyết định tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Phương Linh cho biết cô xem đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người Việt Nam. Với cô, cuộc thi không đơn thuần là sân chơi nhan sắc, mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm xã hội. Mỗi hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi đều được Phương Linh tiếp cận với thái độ nghiêm túc, gắn với mong muốn lan tỏa hình ảnh tích cực về đất nước và con người Việt Nam.

Phương Linh cho biết, đến với Hoa hậu Du lịch Việt Nam, cô không chỉ muốn thể hiện là một cô gái có nhan sắc mà còn muốn gây ấn tượng với mọi người về vẻ đẹp tri thức cũng như bản lĩnh của thế hệ Gen Z yêu văn hoá, bản sắc dân tộc. Cô chia sẻ rằng một trong những trải nghiệm đáng nhớ của cô tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam là khi cùng các thí sinh tham gia hoạt động tìm hiểu văn hóa địa phương, gặp và trao đổi cùng người dân bản địa. Từ những buổi làm việc thực tế, cô nhận ra vai trò của người trẻ không chỉ là giới thiệu hình ảnh, mà còn cần hiểu và tôn trọng giá trị văn hóa của từng vùng đất trước khi lan tỏa ra cộng đồng."Tôi đến với Hoa hậu Du lịch Việt Nam để trải nghiệm và học hỏi, không chỉ về bản thân mà còn về văn hóa, con người và những vùng đất của Việt Nam. Với tôi, nhan sắc chỉ là điểm khởi đầu, còn tri thức, sự tập trung cho mục tiêu dài hạn và trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực mới là điều giúp một người trẻ đi xa hơn.", người đẹp chia sẻ.

Được biết, Phương Linh tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Kinh tế Quốc dân với mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh về sau. Trong thời gian tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Phương Linh vẫn duy trì việc học MBA đều đặn thông qua nền tảng trực tuyến, ưu tiên hoàn thành các bài tập học thuật và giữ nhịp học ổn định. Cô cho biết việc không để việc học bị gián đoạn là nguyên tắc giúp bản thân giữ sự cân bằng và tập trung, ngay cả khi lịch trình cuộc thi dày đặc.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Phương Linh cho rằng nhịp sống trầm tĩnh và sự chỉn chu trong cách ứng xử của người Hà Nội ảnh hưởng rõ đến cách cô xuất hiện trước công chúng. Với Phương Linh, giữ sự chừng mực và tôn trọng không gian chung là điều cần thiết, đặc biệt trong một cuộc thi mang tính đại diện cho văn hóa và hình ảnh quốc gia. Trong đời sống thường nhật cũng như khi xuất hiện trước công chúng, Phương Linh theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, tối giản và đề cao tính ứng dụng, thay vì chạy theo xu hướng.

Sự nghiêm túc trong học tập, khả năng tập trung cho mục tiêu cá nhân cùng phong cách sống rõ ràng giúp Nguyễn Phương Linh định hình hình ảnh một thí sinh đại diện cho thế hệ người đẹp mới: coi trọng tri thức, đề cao giá trị bền vững và kiên trì theo đuổi con đường đã lựa chọn.

Hiện người đẹp vẫn đang tiếp tục hành trình của mình tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam, cô hy vọng bản thân sẽ ghi lại được những dấu mốc thật đáng nhớ và tự hào qua những chặng đường này.