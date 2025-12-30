Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới muốn mua Hoa hậu Hoàn vũ

Blogger sắc đẹp Latinh nổi tiếng Julio Rodriguez Matute đưa tin nữ tỷ phú Alice Walton chia sẻ ý định mua lại tổ chức Miss Universe (MUO) trong cuộc phỏng vấn với CNN . Bà Alice tuyên bố: "Tôi muốn mua lại Miss Universe, đó là sáng tạo của người Mỹ”.

Người thừa kế của Walmart với khối tài sản ước tính hơn 100 tỷ USD cho biết bà luôn mơ ước trở thành Miss Universe từ khi còn nhỏ và trước những bê bối liên quan đến cuộc thi trong những tháng gần đây, bà đã quyết định nộp đơn mua lại toàn bộ cổ phần của thương hiệu này.

Nữ tỷ phú Alice Walton.

Bà Alice cho biết: "Với tư cách là chủ sở hữu của MUO, tôi sẽ mở ra một kỷ nguyên mới tập trung vào việc trao quyền thực sự và hữu hình cho phụ nữ. Là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo tổ chức này trong hơn 70 năm, tôi sẽ thúc đẩy những thay đổi cấu trúc sâu rộng để chuyển đổi cuộc thi từ một cuộc thi sắc đẹp truyền thống thành một nền tảng cho tác động xã hội và khả năng lãnh đạo”.

Bà rằng cuộc thi Miss Universe có nguồn gốc từ Mỹ, nên vẫn thuộc về nước Mỹ. "Nó lẽ ra không bao giờ nên rời khỏi tay người Mỹ. Đó là sáng tạo của người Mỹ và sẽ mãi là di sản của chúng ta cho thế giới."

Bà Alice khẳng định nếu mình trở thành lãnh đạo của MUO, quy định về giới hạn độ tuổi sẽ được khôi phục. "Tôi không đồng ý với việc các cô gái 18 tuổi tham gia cùng với những phụ nữ 40 tuổi, nên có giới hạn như trước đây”.

Alice nói đã liên hệ với công ty kiểm toán Grant Thornton để tìm hiểu về các bước cần thiết để mua lại MUO. Bà nói rằng sẵn sàng trả 50 triệu USD cho thương hiệu này và nếu thành công, sẽ tìm cách tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Newport, Arkansas.

Bà Alice còn cho biết nếu trở thành người tổ chức mùa giải Miss Universe tiếp theo, bà sẽ mời người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé lên trao vương miện cho tân hoa hậu, vì bà tin rằng Olivia "là nữ hoàng được người hâm mộ Miss Universe lựa chọn".

Thông tin khiến các fan sắc đẹp xôn xao. Tuy nhiên phía bà Alice Walton chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc có mua lại Hoa hậu Hoàn vũ hay không. Bên cạnh đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng im lặng trước những thông tin cuộc thi có khả năng đổi chủ.

Dù vậy, thông tin bà Alice Walton mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được các fan sắc đẹp đón nhận tích cực. Nhiều người cho rằng nếu điều này thành hiện thực, tổ chức MUO có khả năng vực dậy sau hàng loạt bê bối và sa sút thời gian gần đây.

"Làm ơn, hãy mua lại tổ chức này đi, nó bê bối quá rồi", "Mong chờ thông tin này trở thành sự thật", "Giờ chỉ có nữ tỷ phú này mới có thể cứu được Hoa hậu Hoàn vũ thôi"... khán giả bình luận.

Trước đó, doanh nhân kiêm chính trị gia người Philippines - Chavit Singson - cũng chia sẻ kế hoạch mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Ông Singson cho biết cựu Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) - bà Paula Shugart và cựu Phó chủ tịch Shawn McCLain sẽ đến Philippines vào tháng 1 để bàn về khả năng mua lại Hoa hậu Hoàn vũ từ các chủ sở hữu hiện tại là ông Raul Rocha và bà Anne Jakrajutatip.

Doanh nhân kiêm chính trị gia người Philippines không tiết lộ con số chính xác cho thương vụ mua lại, nhưng ông cho biết sẵn sàng chi tiền nếu giá cả hợp lý. Ông nói sẽ theo đuổi dự án này ngay cả khi nó khiến ông mất vài triệu peso, vì ông muốn ngành du lịch Philippines phát triển.

Singson cho biết ông dự định giao cho bà Paula Shugart vai trò mới trong tổ chức nếu thương vụ được thông qua. Ông Singson cũng cho biết nếu thương vụ thành công, con gái ông - Richelle - sẽ phối hợp với bà Paula Shugart và ông Shawn McCLain để quản lý các hoạt động của tổ chức.

Tổ chức MUO đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi cả hai chủ sở hữu của tổ chức này là ông Raul Rocha và bà Anne Jakrajutatip đều đang bị truy tố và bỏ trốn. Mới đây, bà Anne bị tòa án Thái Lan tuyên án hai năm tù trong vụ án lừa đảo. Trong khi đó, ông Raul vẫn không rõ tung tích.