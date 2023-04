Right gây sốt khi xuất hiện trong buổi casting Rap Việt mùa 3 ở Hà Nội. Rapper sinh năm 1997 đã có chỗ đứng trong giới, khi từng đi thi King of Rap và có nhiều sản phẩm nổi bật. Right rất mạnh ở kỹ năng viết lyrics (câu từ), đặc biệt là gieo vần. Nếu Andree làm HLV Rap Việt mùa 3 như tin đồn, sự kết hợp giữa 2 "trap boy" là Andree và Right hứa hẹn gây bùng nổ.